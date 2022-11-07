В Перми у ДС «Молот» обнаружили тело

Прохожий умер после приступа эпилепсии (архивное фото)
Утром 8 ноября в Перми около дворца спорта «Молот» обнаружили тело. На место прибыли сотрудники полиции и медики. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер.
«Обнаружили тело ранним утром, медики зафиксировали смерть. Причиной стал приступ эпилепсии», — сообщили собеседник агентства.
Личность умершего установили. Силовики выясняют все обстоятельства случившегося.
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