07 ноября 2022

В Перми у ДС «Молот» обнаружили тело

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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взрыв в Перми, жертва, труп
Прохожий умер после приступа эпилепсии (архивное фото) Фото:

Утром 8 ноября в Перми около дворца спорта «Молот» обнаружили тело. На место прибыли сотрудники полиции и медики. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер.

«Обнаружили тело ранним утром, медики зафиксировали смерть. Причиной стал приступ эпилепсии», — сообщили собеседник агентства.

Личность умершего установили. Силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

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Утром 8 ноября в Перми около дворца спорта «Молот» обнаружили тело. На место прибыли сотрудники полиции и медики. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер. «Обнаружили тело ранним утром, медики зафиксировали смерть. Причиной стал приступ эпилепсии», — сообщили собеседник агентства. Личность умершего установили. Силовики выясняют все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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