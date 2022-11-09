Разработка пермских ученых позволит лучше передавать сигналы спутников Земли

Ученые усовершенствовали клеевое соединение антенны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета усовершенствовали зеркальные антенны, которые передают сигналы от искусственных спутников Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Зеркальная антенна состоит из углепластика, малых закладных элементов и их связей друг с другом. Они изготовлены из легированных сталей или сплавов алюминия с отверстием, вклеиваются по периферийным поверхностям антенны. Ученые обнаружили, что самое слабое место — клеевое соединение самой оболочки из углепластика с закладными элементами», — сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы увеличить прочность соединения, исследователи изменили геометрию закладного элемента. Следовательно, увеличилась площадь соприкосновения с оболочкой и понизилась шероховатость опорной поверхности. Это позволило не только улучшить прочность изделия, но и продлить срок его службы.

Зеркальные антенны участвуют в передаче сигналов, которые транслируют искусственные спутники Земли. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование российских оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.