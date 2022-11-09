09 ноября 2022

В Перми утвердили главу Ленинского района

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «ио»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, русанов александр
В должности «ио» Русанов проработал 8 месяцев Фото:

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Александр Русанов с 15 ноября будет утвержден в должности руководителя», — пишет издание. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Глава города Алексей Демкин уже подписал соответствующий приказ.

Александр Русанов занял место главы района после отставки Александра Козенкова. В должности «ио» он проработал восемь месяцев. Для этого он оставил работу исполнительного директора совета муниципальных образований края.

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Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Александр Русанов с 15 ноября будет утвержден в должности руководителя», — пишет издание. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Глава города Алексей Демкин уже подписал соответствующий приказ. Александр Русанов занял место главы района после отставки Александра Козенкова. В должности «ио» он проработал восемь месяцев. Для этого он оставил работу исполнительного директора совета муниципальных образований края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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