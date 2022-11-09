В Перми утвердили главу Ленинского района

В должности «ио» Русанов проработал 8 месяцев
Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Александр Русанов с 15 ноября будет утвержден в должности руководителя», — пишет издание. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Глава города Алексей Демкин уже подписал соответствующий приказ.
Александр Русанов занял место главы района после отставки Александра Козенкова. В должности «ио» он проработал восемь месяцев. Для этого он оставил работу исполнительного директора совета муниципальных образований края.
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