В Перми утвердили главу Ленинского района

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «ио»

10 ноября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

В должности «ио» Русанов проработал 8 месяцев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Александр Русанов с 15 ноября будет утвержден в должности руководителя», — пишет издание. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Глава города Алексей Демкин уже подписал соответствующий приказ. Александр Русанов занял место главы района после отставки Александра Козенкова. В должности «ио» он проработал восемь месяцев. Для этого он оставил работу исполнительного директора совета муниципальных образований края.

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки «исполняющий обязанности». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Александр Русанов с 15 ноября будет утвержден в должности руководителя», — пишет издание. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Глава города Алексей Демкин уже подписал соответствующий приказ. Александр Русанов занял место главы района после отставки Александра Козенкова. В должности «ио» он проработал восемь месяцев. Для этого он оставил работу исполнительного директора совета муниципальных образований края.