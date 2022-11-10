10 ноября 2022

Пермяк купил в «Магните» испорченные сыр и молоко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, магнит, магазин магнит
Пермяк сфотографировал свои покупки и выложил в соцсети Фото:

Пермяк пожаловался в соцсетях на то, что купил в одном из магазинов сети «Магнит» испорченные продукты. Покупку он сфотографировал и выложил в группу «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на Целинной, 51 (магнит „Семейный“ на Вышке-2) приобрел среди прочего молоко и сыр в нарезку. Первое оказалось прокисшим, второе с плесенью. С бесплатной плесенью», — написал Никита Рыбаков.

Мужчина приложил к посту фото и скрин SMS о покупке в «Магните». На фото видно, что сыр действительно испорчен, а у молока срок годности выходит сегодня — 11 ноября. Некоторые подписчики паблика указали автору, что нужно было смотреть срок годности молока, а плесень на сыре видна через прозрачную упаковку. Однако другие отметили, что продукты в магазине по умолчанию должны быть свежими, и следить за этим должны продавцы.

URA.RU отправило запрос ритейлеру «Магнит». На момент публикации ответа пока не было получено. Ранее агентство рассказывало, что пермяки пожаловались на рыбу с червями в «Семье». Производитель продукта сообщил, что черви — безвредны.

Плесень на сыре — не благородного происхождения
Срок годности молока заканчивается сегодня — 11 ноября
SMS вчерашней покупки

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Пермяк пожаловался в соцсетях на то, что купил в одном из магазинов сети «Магнит» испорченные продукты. Покупку он сфотографировал и выложил в группу «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на Целинной, 51 (магнит „Семейный“ на Вышке-2) приобрел среди прочего молоко и сыр в нарезку. Первое оказалось прокисшим, второе с плесенью. С бесплатной плесенью», — написал Никита Рыбаков. Мужчина приложил к посту фото и скрин SMS о покупке в «Магните». На фото видно, что сыр действительно испорчен, а у молока срок годности выходит сегодня — 11 ноября. Некоторые подписчики паблика указали автору, что нужно было смотреть срок годности молока, а плесень на сыре видна через прозрачную упаковку. Однако другие отметили, что продукты в магазине по умолчанию должны быть свежими, и следить за этим должны продавцы. URA.RU отправило запрос ритейлеру «Магнит». На момент публикации ответа пока не было получено. Ранее агентство рассказывало, что пермяки пожаловались на рыбу с червями в «Семье». Производитель продукта сообщил, что черви — безвредны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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