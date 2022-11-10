Пермяк сфотографировал свои покупки и выложил в соцсети Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермяк пожаловался в соцсетях на то, что купил в одном из магазинов сети «Магнит» испорченные продукты. Покупку он сфотографировал и выложил в группу «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на Целинной, 51 (магнит „Семейный“ на Вышке-2) приобрел среди прочего молоко и сыр в нарезку. Первое оказалось прокисшим, второе с плесенью. С бесплатной плесенью», — написал Никита Рыбаков.

Мужчина приложил к посту фото и скрин SMS о покупке в «Магните». На фото видно, что сыр действительно испорчен, а у молока срок годности выходит сегодня — 11 ноября. Некоторые подписчики паблика указали автору, что нужно было смотреть срок годности молока, а плесень на сыре видна через прозрачную упаковку. Однако другие отметили, что продукты в магазине по умолчанию должны быть свежими, и следить за этим должны продавцы.

URA.RU отправило запрос ритейлеру «Магнит». На момент публикации ответа пока не было получено. Ранее агентство рассказывало, что пермяки пожаловались на рыбу с червями в «Семье». Производитель продукта сообщил, что черви — безвредны.

Плесень на сыре — не благородного происхождения Никита Рыбаков в паблике «Черный Список | Пермь» / vk.com

Срок годности молока заканчивается сегодня — 11 ноября Никита Рыбаков в паблике «Черный Список | Пермь» / vk.com