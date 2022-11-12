Россия запретила судам с иностранным грузом проходить через Керченский пролив

Суда с иностранным грузом больше не смогут проходить через Керченский пролив из-за запрета РФ. Об этом рассказали в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению Морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Об этом сообщается нашему морскому сектору», — сообщает Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети Twitter.
Месяц назад на Крымском мосту, который проходит через Керченский пролив, подорвался грузовик. В результате загорелись цистерны с топливом. Из-за чего власти Крыма закрывали движение по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за подрыв несут украинские спецслужбы, сообщает «Дни.ру».
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Суда с иностранным грузом больше не смогут проходить через Керченский пролив из-за запрета РФ. Об этом рассказали в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции. «Согласно официальному уведомлению Морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Об этом сообщается нашему морскому сектору», — сообщает Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети Twitter. Месяц назад на Крымском мосту, который проходит через Керченский пролив, подорвался грузовик. В результате загорелись цистерны с топливом. Из-за чего власти Крыма закрывали движение по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за подрыв несут украинские спецслужбы, сообщает «Дни.ру».