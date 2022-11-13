Причиной вызова пожарных стало замыкание светильника
Пожарные 14 ноября оперативно справились с задымлением в здании мэрии Копейска Челябинской области. Фотографией спецтехники поделились в социальных сетях горожане.
«Надеемся в администрации все хорошо! Спецтехники много» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».
В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что причиной вызова пожарных стало замыкание светильника. В данный момент ситуация стабилизировалась.
«Произошло задымление неисправного светильника. Администрация работает в штатном режиме», — заявила URA.RU начальник пресс-службы Наталья Чабан.
К администрации Копейска приехали три пожарных машины
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