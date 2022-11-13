13 ноября 2022

В мэрии Копейска предотвратили пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарная машина, проверка, учения
Причиной вызова пожарных стало замыкание светильника Фото:

Пожарные 14 ноября оперативно справились с задымлением в здании мэрии Копейска Челябинской области. Фотографией спецтехники поделились в социальных сетях горожане.

«Надеемся в администрации все хорошо! Спецтехники много» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что причиной вызова пожарных стало замыкание светильника. В данный момент ситуация стабилизировалась.

«Произошло задымление неисправного светильника. Администрация работает в штатном режиме», — заявила URA.RU начальник пресс-службы Наталья Чабан.

К администрации Копейска приехали три пожарных машины

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Пожарные 14 ноября оперативно справились с задымлением в здании мэрии Копейска Челябинской области. Фотографией спецтехники поделились в социальных сетях горожане. «Надеемся в администрации все хорошо! Спецтехники много» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что причиной вызова пожарных стало замыкание светильника. В данный момент ситуация стабилизировалась. «Произошло задымление неисправного светильника. Администрация работает в штатном режиме», — заявила URA.RU начальник пресс-службы Наталья Чабан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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