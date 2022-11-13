В мэрии Копейска предотвратили пожар. Фото

14 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Причиной вызова пожарных стало замыкание светильника Фото: Илья Московец © URA.RU Пожарные 14 ноября оперативно справились с задымлением в здании мэрии Копейска Челябинской области. Фотографией спецтехники поделились в социальных сетях горожане. «Надеемся в администрации все хорошо! Спецтехники много» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что причиной вызова пожарных стало замыкание светильника. В данный момент ситуация стабилизировалась. «Произошло задымление неисправного светильника. Администрация работает в штатном режиме», — заявила URA.RU начальник пресс-службы Наталья Чабан. К администрации Копейска приехали три пожарных машины группа во «ВКонтакте» «Подслушано Копейск»

Пожарные 14 ноября оперативно справились с задымлением в здании мэрии Копейска Челябинской области. Фотографией спецтехники поделились в социальных сетях горожане. «Надеемся в администрации все хорошо! Спецтехники много» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что причиной вызова пожарных стало замыкание светильника. В данный момент ситуация стабилизировалась. «Произошло задымление неисправного светильника. Администрация работает в штатном режиме», — заявила URA.RU начальник пресс-службы Наталья Чабан.