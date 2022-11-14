14 ноября 2022

Тюменские власти открыли в ЛНР пункт технической поддержки для бойцов

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Тюменские бойцы в зоне СВО смогут быстрее получать необходимые грузы Фото:
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Тюменские власти открыли в Краснодоне (ЛНР) пункт технической поддержки для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, эта мера ускорит доставку грузов для тюменских военных.

«Транспортировка амуниции и оборудования — дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах. Кроме того, в Краснодоне мы будем формировать запас материалов и оборудования для нужд наших военных», — написал глава региона.

Моор добавил, что пункт открыт на одном из объектов, который ремонтируют тюменские строительные бригады, командированные в ЛНР. «На этой неделе поставим бойцам дополнительно теплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для обустройства зимой», — пообещал губернатор.

Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.

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Тюменские власти открыли в Краснодоне (ЛНР) пункт технической поддержки для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, эта мера ускорит доставку грузов для тюменских военных. «Транспортировка амуниции и оборудования — дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах. Кроме того, в Краснодоне мы будем формировать запас материалов и оборудования для нужд наших военных», — написал глава региона. Моор добавил, что пункт открыт на одном из объектов, который ремонтируют тюменские строительные бригады, командированные в ЛНР. «На этой неделе поставим бойцам дополнительно теплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для обустройства зимой», — пообещал губернатор. Ранее агентство, писало о том, что в Тюменской области сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». Все они состоят из добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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