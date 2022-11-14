Из Челябинской области запретили вывоз более 400 тонн зерна

15 ноября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Из Челябинской области запретили вывоз 420 тонн зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области остановили вывоз более 400 тонн зерна из-за отсутствия обязательных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «С 1 по 15 ноября из-за отсутствия документов, предотвращен вывоз с территории области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна. Хозяйствующим субъектам, допустившим перемещение зерна без обязательных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — комментируют URA.RU в пресс-службе ведомства. Все предприятия, осуществляющие производство и оборот зерна, с 1 сентября в обязательном порядке должны информировать о движении продукции ФГИС «Зерно». В Россельхознадзоре также отметили, что данные в информационной системе проверяются должностными лицами ежедневно.

В Челябинской области остановили вывоз более 400 тонн зерна из-за отсутствия обязательных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «С 1 по 15 ноября из-за отсутствия документов, предотвращен вывоз с территории области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна. Хозяйствующим субъектам, допустившим перемещение зерна без обязательных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — комментируют URA.RU в пресс-службе ведомства. Все предприятия, осуществляющие производство и оборот зерна, с 1 сентября в обязательном порядке должны информировать о движении продукции ФГИС «Зерно». В Россельхознадзоре также отметили, что данные в информационной системе проверяются должностными лицами ежедневно.