14 ноября 2022

Из Челябинской области запретили вывоз более 400 тонн зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Из Челябинской области запретили вывоз 420 тонн зерна Фото:

В Челябинской области остановили вывоз более 400 тонн зерна из-за отсутствия обязательных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«С 1 по 15 ноября из-за отсутствия документов, предотвращен вывоз с территории области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна. Хозяйствующим субъектам, допустившим перемещение зерна без обязательных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — комментируют URA.RU в пресс-службе ведомства.

Все предприятия, осуществляющие производство и оборот зерна, с 1 сентября в обязательном порядке должны информировать о движении продукции ФГИС «Зерно». В Россельхознадзоре также отметили, что данные в информационной системе проверяются должностными лицами ежедневно.

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В Челябинской области остановили вывоз более 400 тонн зерна из-за отсутствия обязательных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «С 1 по 15 ноября из-за отсутствия документов, предотвращен вывоз с территории области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна. Хозяйствующим субъектам, допустившим перемещение зерна без обязательных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — комментируют URA.RU в пресс-службе ведомства. Все предприятия, осуществляющие производство и оборот зерна, с 1 сентября в обязательном порядке должны информировать о движении продукции ФГИС «Зерно». В Россельхознадзоре также отметили, что данные в информационной системе проверяются должностными лицами ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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