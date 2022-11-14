Из Челябинской области запретили вывоз более 400 тонн зерна

В Челябинской области остановили вывоз более 400 тонн зерна из-за отсутствия обязательных документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.
«С 1 по 15 ноября из-за отсутствия документов, предотвращен вывоз с территории области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна. Хозяйствующим субъектам, допустившим перемещение зерна без обязательных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — комментируют URA.RU в пресс-службе ведомства.
Все предприятия, осуществляющие производство и оборот зерна, с 1 сентября в обязательном порядке должны информировать о движении продукции ФГИС «Зерно». В Россельхознадзоре также отметили, что данные в информационной системе проверяются должностными лицами ежедневно.
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