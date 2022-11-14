Пермская бабушка отсудила у ПФР выплаты на внучку из Турции

Суд посчитал отказ пермячке в выплате необоснованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми через суд получила единовременную выплату на внучку, которая родилась в Турции. Пенсионный фонд отказывал пенсионерке из-за того, что ребенок не проживал в России, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Обязать ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Пермскому краю назначить и выплатить Бичер И. А. единовременную выплату на ребенка», — говорится вы решении. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.

В обоснование отказа представители ПФР указали, что несовершеннолетняя была рождена на территории Турции и проживает в Российской Федерации не постоянно. В суде выяснили, что несовершеннолетняя также является гражданкой России, а ее мать и бабушка зарегистрированы и проживают на территории РФ. В связи с этим отказ пенсионного фонда от предоставления выплаты признан необоснованным.