14 ноября 2022

Пермская бабушка отсудила у ПФР выплаты на внучку из Турции

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Суд посчитал отказ пермячке в выплате необоснованным Фото:

Жительница Перми через суд получила единовременную выплату на внучку, которая родилась в Турции. Пенсионный фонд отказывал пенсионерке из-за того, что ребенок не проживал в России, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Обязать ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Пермскому краю назначить и выплатить Бичер И. А. единовременную выплату на ребенка», — говорится вы решении. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.

В обоснование отказа представители ПФР указали, что несовершеннолетняя была рождена на территории Турции и проживает в Российской Федерации не постоянно. В суде выяснили, что несовершеннолетняя также является гражданкой России, а ее мать и бабушка зарегистрированы и проживают на территории РФ. В связи с этим отказ пенсионного фонда от предоставления выплаты признан необоснованным.

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Жительница Перми через суд получила единовременную выплату на внучку, которая родилась в Турции. Пенсионный фонд отказывал пенсионерке из-за того, что ребенок не проживал в России, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Обязать ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Пермскому краю назначить и выплатить Бичер И. А. единовременную выплату на ребенка», — говорится вы решении. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. В обоснование отказа представители ПФР указали, что несовершеннолетняя была рождена на территории Турции и проживает в Российской Федерации не постоянно. В суде выяснили, что несовершеннолетняя также является гражданкой России, а ее мать и бабушка зарегистрированы и проживают на территории РФ. В связи с этим отказ пенсионного фонда от предоставления выплаты признан необоснованным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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