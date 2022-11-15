Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области

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Виды Херсона. Херсон, снаряд, донбасс, ракета, сво
Эвакуация мирных жителей продолжается с прибрежных регионов Херсона, заявил Сальдо Фото:
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Эвакуация жителей Херсонской области продолжается. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Эвакуация продолжается. Люди уезжают из региона и вглубь него в целях безопасности», — заявил Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Также Сальдо отметил, что 115 тысяч человек уехали с правого на левый берег Днепра. Они разместились в прибрежных городах на левом берегу. До этих территорий достают орудия ВСУ, поэтому сейчас идет эвакуация жителей вглубь региона.

Россия перегруппировалась на левый берег Днепра 9 ноября. Вместе с войсками РФ эвакуировались и желающие мирные жители. Левый берег находится ниже правого. Это создает риск для затопления региона в случае взрыва со стороны ВСУ Каховской ГЭС.

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Эвакуация жителей Херсонской области продолжается. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. «Эвакуация продолжается. Люди уезжают из региона и вглубь него в целях безопасности», — заявил Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24». Также Сальдо отметил, что 115 тысяч человек уехали с правого на левый берег Днепра. Они разместились в прибрежных городах на левом берегу. До этих территорий достают орудия ВСУ, поэтому сейчас идет эвакуация жителей вглубь региона. Россия перегруппировалась на левый берег Днепра 9 ноября. Вместе с войсками РФ эвакуировались и желающие мирные жители. Левый берег находится ниже правого. Это создает риск для затопления региона в случае взрыва со стороны ВСУ Каховской ГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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