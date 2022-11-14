В ЯНАО предложили бесплатно оказывать юридическую помощь ветеранам СВО

В округе статус ветерана боевых действий получили больше 4500 человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В ЯНАО предложили предоставлять ветеранам боевых действий бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Максим Лазарев в соцсети «ВКонтакте».

«Ветераны боевых действий также имеют право на бесплатную юридическую помощь! Наша фракция партии „Справедливая Россия“ — за правду. В ЗС ЯНАО предложила внести изменения в региональное законодательство и предоставить право на бесплатную юридическую помощь всем ветеранам боевых действий», — написал он.

Лазарев отметил, что в округе статус ветерана боевых действий получили больше 4500 человек. При этом получать бесплатные юридические услуги могут только те, у кого статус инвалида боевых действий.

«Многие из них сейчас активно занимаются воспитательной и патриотической работой с молодежью, планируют открыть собственное дело, улучшить жилищные условия и многое другое. Юридических нюансов масса. Помочь этим людям решить хотя бы часть из них — наверное самое малое что мы можем для них сделать», — подчеркнул депутат.

Ранее Лазарев предложил ямальским студентам шить одежду для военнослужащих. По его словам, такая работа со стороны студентов станет нужной помощью для участников СВО.