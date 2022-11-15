Герой России Бочаров: Мариуполь стал городом воинской славы за время спецоперации

15 ноября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Мариуполь в ходе СВО мужественно сражался против неонацистов, отметил Вячеслав Бочаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время спецоперации на Украине Мариуполь (ДНР) стал современным городом воинской славы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров. «Даже если наша молодежь не знала, что Мариуполь сыграл большую роль в годы Великой Отечественной войны, то нет ни одного человека, кто бы не видел, как город героически сражался против неонацистов в ходе СВО. Поэтому сейчас мы даже не берем тот 75-летний исторический период со времен ВОВ, мы говорим о современности. Мариуполь уже сейчас достоин просто быть городом воинской славы. То, что они сделали, что сделали ополченцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил — это достойно самого большого уважения и изучения этой новейшей из новейших историй в лицах», — объяснил Вячеслав Бочаров. Герой России добавил, что главные герои Мариуполя — это его люди. «Я был там, я видел все разрушенные дома, как возле подъездов многоэтажек жители дружно на встречах готовили себе пищу. Я видел тот оптимизм, который был в глазах у людей, в разговоре с ними, что мы преодолеем все трудности, что мы отстроим новый город, что будем все это осуществлять в составе РФ», — подчеркнул Бочаров. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость. Луганску и Горловке были присвоены звания «Городов трудовой доблести».

За время спецоперации на Украине Мариуполь (ДНР) стал современным городом воинской славы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров. «Даже если наша молодежь не знала, что Мариуполь сыграл большую роль в годы Великой Отечественной войны, то нет ни одного человека, кто бы не видел, как город героически сражался против неонацистов в ходе СВО. Поэтому сейчас мы даже не берем тот 75-летний исторический период со времен ВОВ, мы говорим о современности. Мариуполь уже сейчас достоин просто быть городом воинской славы. То, что они сделали, что сделали ополченцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил — это достойно самого большого уважения и изучения этой новейшей из новейших историй в лицах», — объяснил Вячеслав Бочаров. Герой России добавил, что главные герои Мариуполя — это его люди. «Я был там, я видел все разрушенные дома, как возле подъездов многоэтажек жители дружно на встречах готовили себе пищу. Я видел тот оптимизм, который был в глазах у людей, в разговоре с ними, что мы преодолеем все трудности, что мы отстроим новый город, что будем все это осуществлять в составе РФ», — подчеркнул Бочаров. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость. Луганску и Горловке были присвоены звания «Городов трудовой доблести».