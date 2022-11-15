Свердловская прокуратура помогла двум десяткам сирот получить квартиры

16 ноября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

24 воспитанника детского дома получили квартиры после вмешательства прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Североуральск (Свердловская область) добилась получения жилья двадцати четырем воспитанникам ГКОУ «Североуральский детский дом», которым долгое время его не предоставляли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Установив факт длительного непредоставления жилья детям-сиротам, прокуратура направила в суд исковые заявления. Требования о возложении обязанности предоставить выпускникам детского дома благоустроенные жилые помещения получили несколько государственных структур, включая региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры и Фонд жилищного строительства Свердловской области», — сообщили в ведомстве. Судом было принято решение в пользу 24-х сирот и лиц, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Воспитанники детского дома получили благоустроенные квартиры в новостройках. Ранее URA.RU сообщало о прокуратуре Нижнего Тагила (Свердловская область), которая заинтересовалась делом школьницы, получившей травмы во время похода. Девочка упала с тарзанки и получила травмы.

Прокуратура города Североуральск (Свердловская область) добилась получения жилья двадцати четырем воспитанникам ГКОУ «Североуральский детский дом», которым долгое время его не предоставляли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Установив факт длительного непредоставления жилья детям-сиротам, прокуратура направила в суд исковые заявления. Требования о возложении обязанности предоставить выпускникам детского дома благоустроенные жилые помещения получили несколько государственных структур, включая региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры и Фонд жилищного строительства Свердловской области», — сообщили в ведомстве. Судом было принято решение в пользу 24-х сирот и лиц, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Воспитанники детского дома получили благоустроенные квартиры в новостройках. Ранее URA.RU сообщало о прокуратуре Нижнего Тагила (Свердловская область), которая заинтересовалась делом школьницы, получившей травмы во время похода. Девочка упала с тарзанки и получила травмы.