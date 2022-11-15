15 ноября 2022

Свердловская прокуратура помогла двум десяткам сирот получить квартиры

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
24 воспитанника детского дома получили квартиры после вмешательства прокуратуры Фото:

Прокуратура города Североуральск (Свердловская область) добилась получения жилья двадцати четырем воспитанникам ГКОУ «Североуральский детский дом», которым долгое время его не предоставляли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Установив факт длительного непредоставления жилья детям-сиротам, прокуратура направила в суд исковые заявления. Требования о возложении обязанности предоставить выпускникам детского дома благоустроенные жилые помещения получили несколько государственных структур, включая региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры и Фонд жилищного строительства Свердловской области», — сообщили в ведомстве.

Судом было принято решение в пользу 24-х сирот и лиц, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Воспитанники детского дома получили благоустроенные квартиры в новостройках.

Ранее URA.RU сообщало о прокуратуре Нижнего Тагила (Свердловская область), которая заинтересовалась делом школьницы, получившей травмы во время похода. Девочка упала с тарзанки и получила травмы.

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Прокуратура города Североуральск (Свердловская область) добилась получения жилья двадцати четырем воспитанникам ГКОУ «Североуральский детский дом», которым долгое время его не предоставляли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Установив факт длительного непредоставления жилья детям-сиротам, прокуратура направила в суд исковые заявления. Требования о возложении обязанности предоставить выпускникам детского дома благоустроенные жилые помещения получили несколько государственных структур, включая региональное Министерство строительства и развития инфраструктуры и Фонд жилищного строительства Свердловской области», — сообщили в ведомстве. Судом было принято решение в пользу 24-х сирот и лиц, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Воспитанники детского дома получили благоустроенные квартиры в новостройках. Ранее URA.RU сообщало о прокуратуре Нижнего Тагила (Свердловская область), которая заинтересовалась делом школьницы, получившей травмы во время похода. Девочка упала с тарзанки и получила травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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