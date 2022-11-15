Пьяный пермяк украл у бывшей тещи бензопилу

Украденную пилу пермяк продал знакомому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кизела (Пермский край) отправится в тюрьму за то, что, будучи пьяным, украл у бывшей тещи бензопилу. Подробности о совершенном преступлении и последующем наказании рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«В марте от жительницы Кизела поступило сообщение о краже бензопилы из ее дома. В ходе следствия выяснилось, что это сделал ее бывший зять. На допросе мужчина пояснил, что в момент совершения преступления был пьяным, а пилу украл, потому что точно знал, что она там есть», — пояснили в полиции.

Суд признал 46-летнего пермяка виновным. Он отправился в тюрьму общего режима на один год.