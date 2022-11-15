15 ноября 2022

Пьяный пермяк украл у бывшей тещи бензопилу

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели. Отбор для instagram. Курган, бензопила
Украденную пилу пермяк продал знакомому Фото:

Житель Кизела (Пермский край) отправится в тюрьму за то, что, будучи пьяным, украл у бывшей тещи бензопилу. Подробности о совершенном преступлении и последующем наказании рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«В марте от жительницы Кизела поступило сообщение о краже бензопилы из ее дома. В ходе следствия выяснилось, что это сделал ее бывший зять. На допросе мужчина пояснил, что в момент совершения преступления был пьяным, а пилу украл, потому что точно знал, что она там есть», — пояснили в полиции.

Суд признал 46-летнего пермяка виновным. Он отправился в тюрьму общего режима на один год.

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Житель Кизела (Пермский край) отправится в тюрьму за то, что, будучи пьяным, украл у бывшей тещи бензопилу. Подробности о совершенном преступлении и последующем наказании рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «В марте от жительницы Кизела поступило сообщение о краже бензопилы из ее дома. В ходе следствия выяснилось, что это сделал ее бывший зять. На допросе мужчина пояснил, что в момент совершения преступления был пьяным, а пилу украл, потому что точно знал, что она там есть», — пояснили в полиции. Суд признал 46-летнего пермяка виновным. Он отправился в тюрьму общего режима на один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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