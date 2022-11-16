Пермская экс-чиновница изобрела рецепт счастья

Чиновница, открывшая школу счастья, ранее курировала рынок наружной рекламы и НТО Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-начальница управления потребительского рынка администрации Перми Ахсо Арекеева открыла онлайн-школу «Мир Чрезвычайного Счастья». Сокращенно — МЧС. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщает, что школа помогает стать счастливым.

«Друзья! Хочу поделиться с вами и презентовать мой новый проект под названием „Мир Чрезвычайного Счастья“. Если коротко, то это онлайн-школа, которая может помочь любому человеку приобрести счастье здесь и сейчас, с тем, что он имеет», — поясняет Ахсо Арекеева.

На странице онлайн-школы она рассказывает, что с 2017 года ведет прием в рамках семейной терапии. А вообще она врач, нейропсихолог и клинический психолог.

Арекеева возглавила управление потребрынка администрации Перми в 2010 году. В июле 2017 году она уволилась с должности. СМИ сообщали, что на этом настояло руководство города. Арекееву упрекнули в том, что она долго согласовывала смеху размещения НТО и наружной рекламы. До мэрии она работала руководителем дома быта «Топаз».