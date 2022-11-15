15 ноября 2022

Жители ХМАО отправили мобилизованным землякам бочку меда

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В Советском районе закупили бочку меда для мобилизованных земляков Фото:
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Мобилизация в России

Жители Советского района ХМАО отправили мобилизованным бочку меда. Об отправке контейнера с помощью для военнослужащих, проходящих переподготовку в учебных гарнизонах Уральского федерального округа, сообщили в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Машина с грузом, в котором медикаменты, полевые печки, продукты питания, инструменты, товары первой необходимости и целая бочка меда, отправилась сегодня к нашим мобилизованным в Чебаркуль и Елань», — сообщает пресс-служба администрации. В сборе груза приняли участие предприятия и организации района, депутаты, предприниматели, рядовые жители. «Все вместе мы собрали почти тонну гуманитарного груза», — уточняется в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о сборе плит и газовых баллонов для мобилизованных из ХМАО. Груз отправили из Урая 14 ноября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.

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Жители Советского района ХМАО отправили мобилизованным бочку меда. Об отправке контейнера с помощью для военнослужащих, проходящих переподготовку в учебных гарнизонах Уральского федерального округа, сообщили в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте». «Машина с грузом, в котором медикаменты, полевые печки, продукты питания, инструменты, товары первой необходимости и целая бочка меда, отправилась сегодня к нашим мобилизованным в Чебаркуль и Елань», — сообщает пресс-служба администрации. В сборе груза приняли участие предприятия и организации района, депутаты, предприниматели, рядовые жители. «Все вместе мы собрали почти тонну гуманитарного груза», — уточняется в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о сборе плит и газовых баллонов для мобилизованных из ХМАО. Груз отправили из Урая 14 ноября. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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