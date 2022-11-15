Жители ХМАО отправили мобилизованным землякам бочку меда

В Советском районе закупили бочку меда для мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Советского района ХМАО отправили мобилизованным бочку меда. Об отправке контейнера с помощью для военнослужащих, проходящих переподготовку в учебных гарнизонах Уральского федерального округа, сообщили в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Машина с грузом, в котором медикаменты, полевые печки, продукты питания, инструменты, товары первой необходимости и целая бочка меда, отправилась сегодня к нашим мобилизованным в Чебаркуль и Елань», — сообщает пресс-служба администрации. В сборе груза приняли участие предприятия и организации района, депутаты, предприниматели, рядовые жители. «Все вместе мы собрали почти тонну гуманитарного груза», — уточняется в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о сборе плит и газовых баллонов для мобилизованных из ХМАО. Груз отправили из Урая 14 ноября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.