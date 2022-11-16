Пермское ГУФСИН начало проверку в колонии, где осужденный нанес себе увечья

Сотрудники аппарата УФСИН выясняют причины произошедшего в ИК-10 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ГУ ФСИН по Пермскому краю начали проверку в ИК-10 (Чусовской округ), где осужденный совершил акт членовредительства. В управления опровергли информацию, размещенную в соцсети «ВКонтакте» о том, что осужденный отрубил себе руку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе управления, мужчина, отбывающий длительный срок за совершение наркопреступления, нанес себе резаную рану левого предплечья. Происшествие было зафиксировано 7 ноября.

«Осужденный, приговоренный к 15 годам лишения свободы, нанес резаную рану левого предплечья. Для оказания первой медицинской помощи мужчина доставлен в медицинскую часть учреждения. В этот же день осужденного К. перевели в одну из ведомственных больниц. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли сотрудники аппарата Управления ГУФСИН. По данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе ГУФСИН края, пояснив, что сейчас состояние здоровья осужденного оценивается медиками, как удовлетворительное.

Ранее бывший член Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Оксана Асауленко сообщила в соцсети, что у осужденного произошел конфликт с администрацией ИК-10. После этого он решился отрубить себе руку. Причиной конфликта якобы послужило то, что осужденного не обеспечили в исправительном учреждении форменной одеждой. В пермском управлении ФСИН данную информацию опровергли.