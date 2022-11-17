В 15 пермских деревнях не осталось ни единого жителя

Власти планируют расселить еще 14 деревень Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае за последние три года переселили жителей 15 деревень. Как сообщила на заседании краевого правительства 17 ноября глава минтерразвития Светлана Усачева, речь идет об удаленных и труднодоступных поселках, с которыми отсутствует круглогодичное транспортное сообщение. По краевой программе жителям таких территорий дали возможность приобрести жилье в других населенных пунктах. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«За три года было расселено 15 населенных пунктов. 400 человек смогли улучшить жилищные условия. На эти цели из бюджета было направлено 200 млн рублей», — отметила она.

В пример она привела поселки Лель (Гайнский округ) и Сюзьва (Юрлинский округ). Лель расположен на другом берегу Камы в 80 км от райцентра. В поселке, с которым не было регулярного транспортного сообщения, проживали 120 человек. Все они переехали в другие населенные пункты. В Сюзьве не было работы: леспромхоз, где трудились жители, был закрыт в 90-е годы. Большая часть переехала в Юрлу.

В ближайшие три года власти намерены расселить еще 14 деревень и поселков. Для переселения 400 человек, которые в них проживают, предусмотрено 306 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали деревни в районе Крайнего севера.