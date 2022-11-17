Пермяки торгуют новой детской одеждой от Zara

Вещи имеют турецкое происхождение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермяки нашли способ достать одежду ушедших из РФ брендов и сделать на этом бизнес. Детскую одежду Zara в Перми предлагают купить в группе в одноименной группе в соццсети «ВКонтакте».

«Предлагаем детскую одежду Zara для ваших деток. Все вещи в наличии. Низкие цены, качество. Находимся в Перми» — указывает администратор группы.

В постах прикреплены фотографии с одеждой, на которой закреплены фирменные ярлычки. В описании указано, что вещи отшиты на турецких фабриках.

Ранее URA.RU рассказывало, что Zara останется в России, изменив название. Магазины будут называться «Новая мода».