17 ноября 2022

Пермяки торгуют новой детской одеждой от Zara

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Витрины в
Вещи имеют турецкое происхождение Фото:

Пермяки нашли способ достать одежду ушедших из РФ брендов и сделать на этом бизнес. Детскую одежду Zara в Перми предлагают купить в группе в одноименной группе в соццсети «ВКонтакте».

«Предлагаем детскую одежду Zara для ваших деток. Все вещи в наличии. Низкие цены, качество. Находимся в Перми» — указывает администратор группы.

В постах прикреплены фотографии с одеждой, на которой закреплены фирменные ярлычки. В описании указано, что вещи отшиты на турецких фабриках.

Ранее URA.RU рассказывало, что Zara останется в России, изменив название. Магазины будут называться «Новая мода».

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермяки нашли способ достать одежду ушедших из РФ брендов и сделать на этом бизнес. Детскую одежду Zara в Перми предлагают купить в группе в одноименной группе в соццсети «ВКонтакте». «Предлагаем детскую одежду Zara для ваших деток. Все вещи в наличии. Низкие цены, качество. Находимся в Перми» — указывает администратор группы. В постах прикреплены фотографии с одеждой, на которой закреплены фирменные ярлычки. В описании указано, что вещи отшиты на турецких фабриках. Ранее URA.RU рассказывало, что Zara останется в России, изменив название. Магазины будут называться «Новая мода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...