20 ноября 2022

Полиция предъявила новое обвинение банде пермских лжеэлектриков

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Костоусово, электрик, электрощитовая, замена электричества
Мошенники обманывали пенсионеров под видом электриков Фото:

В отношении пермской банды лжеэлектриков возбуждено еще одно уголовное дело. Помимо мошенничества их обвиняют в организации преступного сообщества. О новом повороте в расследовании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве под видом предоставления электромонтажных услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ „Организация преступного сообщества“», — сообщила Волк.

Мошенники приходили в дом к пенсионерам и предлагали приобрести дорогостоящее оборудование. Преступную схему раскрыл корреспондент URA.RU, который внедрился в банду лжеэлектриков и провел с ними один рабочий день.

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В отношении пермской банды лжеэлектриков возбуждено еще одно уголовное дело. Помимо мошенничества их обвиняют в организации преступного сообщества. О новом повороте в расследовании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве под видом предоставления электромонтажных услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ „Организация преступного сообщества“», — сообщила Волк. Мошенники приходили в дом к пенсионерам и предлагали приобрести дорогостоящее оборудование. Преступную схему раскрыл корреспондент URA.RU, который внедрился в банду лжеэлектриков и провел с ними один рабочий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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