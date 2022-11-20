Полиция предъявила новое обвинение банде пермских лжеэлектриков

Мошенники обманывали пенсионеров под видом электриков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отношении пермской банды лжеэлектриков возбуждено еще одно уголовное дело. Помимо мошенничества их обвиняют в организации преступного сообщества. О новом повороте в расследовании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве под видом предоставления электромонтажных услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ „Организация преступного сообщества“», — сообщила Волк.

Мошенники приходили в дом к пенсионерам и предлагали приобрести дорогостоящее оборудование. Преступную схему раскрыл корреспондент URA.RU, который внедрился в банду лжеэлектриков и провел с ними один рабочий день.