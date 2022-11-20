Ирина Роднина обсудила новые проекты с пермским губернатором

Это не первый визит Родниной в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знаменитая российская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина обсудила с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным новые проекты по развитию детского спорта в крае в рамках федерального проекта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы, координатор проекта «Детский спорт» в ПФО Василий Кузнецов.

«На встрече Ирина Роднина обсудила с Дмитрием Махониным развитие детского спорта в Прикамье. Во многом их взгляды совпали. Нас ждет новая, интересная совместная работа в рамках федерального проекта партии „Единая Россия“ „Детский спорт“, планируем различные мероприятия и соревнования», — сообщил Кузнецов.

Так, в рамках проекта, Пермь впервые принимает финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3×3. Мероприятие открыла Ирина Роднина. В соревнованиях принимают участие более 400 ребят из разных регионов страны.