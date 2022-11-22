Полиция возбудила уголовное дело после гибели пермячки в ДТП с КАМАЗом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
В краевом МВД рассказали о возбуждении дела Фото:

Полицейские возбудили уголовное дело после аварии с КАМАЗом, где погибла 24-летняя пермячка. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал грузовик. О принятом процессуальном решении, агентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — рассказали в полиции. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 21 ноября в микрорайоне Крохалева. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Полицейские возбудили уголовное дело после аварии с КАМАЗом, где погибла 24-летняя пермячка. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал грузовик. О принятом процессуальном решении, агентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — рассказали в полиции. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Авария произошла вечером 21 ноября в микрорайоне Крохалева. От полученных травм девушка скончалась на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...