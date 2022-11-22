Полиция возбудила уголовное дело после гибели пермячки в ДТП с КАМАЗом

В краевом МВД рассказали о возбуждении дела
Полицейские возбудили уголовное дело после аварии с КАМАЗом, где погибла 24-летняя пермячка. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал грузовик. О принятом процессуальном решении, агентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — рассказали в полиции. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Авария произошла вечером 21 ноября в микрорайоне Крохалева. От полученных травм девушка скончалась на месте.
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