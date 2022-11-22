Жителя Перми будут судить за кражу и похищение беременной женщины

Обвиняемый избивал беременную женщину и угрожал ей ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми будут судить 36-летнего неработающего местного жителя, которого обвиняют в похищении беременной женщины с угрозой насилия, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия. Также мужчину обвиняют в совершении кражи с банковского счета жертвы.

«Следствием установлено, что 14 марта 2022 года обвиняемый, встретив у поликлиники бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, с целью ее похищения для выяснения личных отношений, применив физическую силу, усадил ее в автомобиль „такси“. После увез в свою квартиру, где удерживал в течение нескольких часов, требуя, чтобы она вернулась к нему, при этом избивал ее руками и различными предметами, а также угрожал ножом», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

В момент, когда мужчина отвлекся, потерпевшей удалось отправить с мобильного телефона сообщение с просьбой о помощи своей родственнице. Позже обвиняемый, продолжая удерживать женщину в заложниках, вышел вместе с ней в магазин. Потерпевшая увидела на улице полицейских обратилась к ним за помощью. Обвиняемый успел скрыться, но в тот же день его задержали. Ранее он успел, используя мобильное приложение на телефоне жертвы, похитить с ее счета 12 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.