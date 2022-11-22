Пермячка из-за перелома взыскала деньги с мебельного магазина

23 ноября 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с магазина 100 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница города Оса (Пермский край) обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с мебельного магазина. Женщина поскользнулась на крыльце и получила перелом, говорится на сайте Осинского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к мебельному магазину о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Пытаясь войти в магазин, она поскользнулась и упала на крыльце, сильно ударившись коленом левой ноги. Из-за падения женщина получила закрытый перелом левого надколенника», — говорится в документе. Также истец объяснила, что накануне прошел дождь, из-за чего плитка на крыльце была мокрая и скользкая. Представитель ответчика не согласился с исковыми требованиями, объяснив это тем, что отсутствует заключение судебно-медицинского эксперта. Женщина предоставила доказательства, поэтому суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он потребовал взыскать с мебельного магазина в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Кунгурского района взыскала с магазина 250 тысяч рублей за перелом поясницы из-за падения. Женщина поскользнулась и упала на металлический мусорный бак.

Жительница города Оса (Пермский край) обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с мебельного магазина. Женщина поскользнулась на крыльце и получила перелом, говорится на сайте Осинского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к мебельному магазину о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Пытаясь войти в магазин, она поскользнулась и упала на крыльце, сильно ударившись коленом левой ноги. Из-за падения женщина получила закрытый перелом левого надколенника», — говорится в документе. Также истец объяснила, что накануне прошел дождь, из-за чего плитка на крыльце была мокрая и скользкая. Представитель ответчика не согласился с исковыми требованиями, объяснив это тем, что отсутствует заключение судебно-медицинского эксперта. Женщина предоставила доказательства, поэтому суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он потребовал взыскать с мебельного магазина в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Кунгурского района взыскала с магазина 250 тысяч рублей за перелом поясницы из-за падения. Женщина поскользнулась и упала на металлический мусорный бак.