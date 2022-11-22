Спрос на уборку снега в Екатеринбурге вырос почти в четверть раза

Эксперты заметили рост цен на уборку снега на частных территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спрос на уборку снега частных территорий в Екатеринбурге вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Эксперты заметили, что цены на услуги заметно поднимаются в период продолжительных снегопадов.

«Объявлений по уборке снега частных территорий в Екатеринбурге с 14 по 20 ноября 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23%. Объявлений от специализированных бригад на поисковом портале услуг за этот же период стало больше на 51%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».

Эксперты отметили, что цены на услуги заметно поднимаются в период продолжительных снегопадов, когда возрастает потребность в срочной уборке. «Если при уборке будет необходимы дополнительные единицы техники, или материалы для посыпки дорожек, то цена будет увеличиваться в несколько раз», — дополнили в пресс-службе сервиса.

Ранее агентство сообщало, что на фоне снегопада в Свердловской области обнаружилась нехватка уборщиков снега. На Среднем Урале открыто 80 вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега.