Генпрокурор Краснов обратил внимание на бездействие курганских чиновников

К генпрокурору обратился житель Целинного округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснов помог инвалиду из Целинного муниципального округа Курганской области, который жаловался на бездействие чиновников. Данная информация размещена на сайте Генпрокуратуры.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова управлением Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу организована проверка в связи с рассмотрением обращения жителя Курганской области по вопросу бездействия органов местного самоуправления при устройстве асфальтового покрытия автомобильной дороги. <…> Благодаря вмешательству надзорного ведомства права заявителя восстановлены», — указано в сообщении.

В прокуратуру обратился инвалид-колясочник из села Целинного. Он жаловался, что рядом с его местом проживания не было дороги с твердом покрытием, из-за чего свобода передвижения инвалида была ограничена. В 2021 году там было проведено выравнивание грунтового покрытия, но этого оказалось недостаточно для свободного передвижения на инвалидной коляске.

Прокуратура обратилась в суд с требованием уложить асфальт на участке. Суд поддержал прокуратуру, после чего асфальт был уложен. Также во время проверки областной прокуратуры были устранены похожие нарушения в Каргапольском, Кетовском и Частоозерском округах.

Ранее в Кургане семью, воспитывающую ребенка-инвалида, восстановили в очереди на получение жилья. Это также случилось после вмешательства Краснова.