В Челябинской области запретили ввоз 20 тонн винограда

На таможенном пункте Троицка (Челябинская область) машины, в которых нашли 20 тонн винограда из Казахстана без сертификатов, отправлены назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В Челябинской области в пункте пропуска „Троицк“ установлен факт ввоза из Казахстана в Россию 20 тонн винограда без фитосанитарного сертификата. Перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и по недействительным фитосанитарным документам запрещено. Машины возвращены в места погрузки», — уточняют URA.RU в ведомстве.
С 14 по 20 ноября управлением выявлено три нарушения при перевозке подкарантинных продуктов. В Казахстан из России вывезли 7,74 тонны фруктов и овощей с недействительным сертификатом. Третье нарушение относится к таможенному пункту в Петухово (Курганская область). По той же причине из Петухово возвращена партия баклажанов.
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