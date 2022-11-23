23 ноября 2022

В Челябинской области запретили ввоз 20 тонн винограда

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, виноград
С 14 по 20 ноября ведомством на границах регионов выявлено три нарушения в перевозке продуктов Фото:

На таможенном пункте Троицка (Челябинская область) машины, в которых нашли 20 тонн винограда из Казахстана без сертификатов, отправлены назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Челябинской области в пункте пропуска „Троицк“ установлен факт ввоза из Казахстана в Россию 20 тонн винограда без фитосанитарного сертификата. Перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и по недействительным фитосанитарным документам запрещено. Машины возвращены в места погрузки», — уточняют URA.RU в ведомстве.

С 14 по 20 ноября управлением выявлено три нарушения при перевозке подкарантинных продуктов. В Казахстан из России вывезли 7,74 тонны фруктов и овощей с недействительным сертификатом. Третье нарушение относится к таможенному пункту в Петухово (Курганская область). По той же причине из Петухово возвращена партия баклажанов.

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На таможенном пункте Троицка (Челябинская область) машины, в которых нашли 20 тонн винограда из Казахстана без сертификатов, отправлены назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Челябинской области в пункте пропуска „Троицк“ установлен факт ввоза из Казахстана в Россию 20 тонн винограда без фитосанитарного сертификата. Перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и по недействительным фитосанитарным документам запрещено. Машины возвращены в места погрузки», — уточняют URA.RU в ведомстве. С 14 по 20 ноября управлением выявлено три нарушения при перевозке подкарантинных продуктов. В Казахстан из России вывезли 7,74 тонны фруктов и овощей с недействительным сертификатом. Третье нарушение относится к таможенному пункту в Петухово (Курганская область). По той же причине из Петухово возвращена партия баклажанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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