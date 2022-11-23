Разведчик из ХМАО рассказал, зачем солдаты носят гранату в аптечке

Разведчик из ХМАО: солдаты маскируют гранаты в аптечках

Граната нужна добровольцам на случай пленения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Разведчик из ХМАО Александр с позывным «Волк» рассказал, что некоторые добровольцы в зоне спецоперации кладут дополнительную гранату в аптечку. Так они маскируют ее от противника. Об этом участник СВО поделился в беседе с журналистом URA.RU.

«Мы специально носим в аптечках запасную гранату, чтобы в случае плена можно было незаметно достать ее. На ней даже чеки нет, просто изолентой перемотана. Так быстрей выходит ее использовать», — сообщил разведчик.

Александр, принимая участие в СВО, командовал диверсионно-разведывательной ротой. Сейчас приехал в Сургут поправить здоровье. В боях он получил несколько контузий.

Ранее URA.RU рассказывало историю мобилизованного из ХМАО, который объяснил, как бойцы выбирают себе позывные. По его словам, бойцы придумывают их сами. Военнослужащие подбирают позывные по старым прозвищам, профессиям и жизненным историям.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.