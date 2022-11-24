Пермь встала в 10-бальных пробках

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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Пробки начались вечером Фото:

Пермь встала в гигантских пробках. Впервые в этом сезоне система «Яндекс» зафиксировала пробки в 10 баллов.

«Я даже на трамвае не могу проехать. Чертовы машины все перегородили. А всего-навсего снег пошел у нас», — пишет читатель URA.RU.

Хуже всего ситуация обстоит в центре Перми, на Шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Чкалова. Стоит кольцо у ЖД-вокзала, затруднено движение по улице Малкова. Пробки начинают также образовываться на улицах, по которым водители хотели объехать самые большие автомобильные скопления.

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Пермь встала в гигантских пробках. Впервые в этом сезоне система «Яндекс» зафиксировала пробки в 10 баллов. «Я даже на трамвае не могу проехать. Чертовы машины все перегородили. А всего-навсего снег пошел у нас», — пишет читатель URA.RU. Хуже всего ситуация обстоит в центре Перми, на Шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Чкалова. Стоит кольцо у ЖД-вокзала, затруднено движение по улице Малкова. Пробки начинают также образовываться на улицах, по которым водители хотели объехать самые большие автомобильные скопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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