Пермь встала в 10-бальных пробках

Пробки начались вечером
Пермь встала в гигантских пробках. Впервые в этом сезоне система «Яндекс» зафиксировала пробки в 10 баллов.
«Я даже на трамвае не могу проехать. Чертовы машины все перегородили. А всего-навсего снег пошел у нас», — пишет читатель URA.RU.
Хуже всего ситуация обстоит в центре Перми, на Шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Чкалова. Стоит кольцо у ЖД-вокзала, затруднено движение по улице Малкова. Пробки начинают также образовываться на улицах, по которым водители хотели объехать самые большие автомобильные скопления.
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