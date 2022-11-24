Пермь встала в 10-бальных пробках

24 ноября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Пробки начались вечером Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермь встала в гигантских пробках. Впервые в этом сезоне система «Яндекс» зафиксировала пробки в 10 баллов. «Я даже на трамвае не могу проехать. Чертовы машины все перегородили. А всего-навсего снег пошел у нас», — пишет читатель URA.RU. Хуже всего ситуация обстоит в центре Перми, на Шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Чкалова. Стоит кольцо у ЖД-вокзала, затруднено движение по улице Малкова. Пробки начинают также образовываться на улицах, по которым водители хотели объехать самые большие автомобильные скопления.

Пермь встала в гигантских пробках. Впервые в этом сезоне система «Яндекс» зафиксировала пробки в 10 баллов. «Я даже на трамвае не могу проехать. Чертовы машины все перегородили. А всего-навсего снег пошел у нас», — пишет читатель URA.RU. Хуже всего ситуация обстоит в центре Перми, на Шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Чкалова. Стоит кольцо у ЖД-вокзала, затруднено движение по улице Малкова. Пробки начинают также образовываться на улицах, по которым водители хотели объехать самые большие автомобильные скопления.