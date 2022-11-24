На улицы ночного Челябинска вывели 270 единиц техники

Снегоуборочная техника будет работать всю ночь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 25 ноября улицы Челябинска будут убирать 270 единиц техники и 136 дорожных рабочих. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

« В городе производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега. За день 24 ноября на специальный полигон вывезено почти две тысячи кубометров снега», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Городская администрация просит челябинских водителей не парковать машины на проезжей части. Это сильно затрудняет работу по очистке снега.

Сегодня из-за снегопада, который шел весь день, Челябинск встал в 10-балльных пробках. К выходным снег прекратится, но в регион придут аномальные морозы.