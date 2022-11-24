На улицы ночного Челябинска вывели 270 единиц техники

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Водозабор города Ивделя. Свердловская область, Ивдель, уборка снега, ночь, уборка города, вечер, ночная улица
Снегоуборочная техника будет работать всю ночь Фото:

В ночь на 25 ноября улицы Челябинска будут убирать 270 единиц техники и 136 дорожных рабочих. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

« В городе производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега. За день 24 ноября на специальный полигон вывезено почти две тысячи кубометров снега», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Городская администрация просит челябинских водителей не парковать машины на проезжей части. Это сильно затрудняет работу по очистке снега.

Сегодня из-за снегопада, который шел весь день, Челябинск встал в 10-балльных пробках. К выходным снег прекратится, но в регион придут аномальные морозы.

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В ночь на 25 ноября улицы Челябинска будут убирать 270 единиц техники и 136 дорожных рабочих. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра. « В городе производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега. За день 24 ноября на специальный полигон вывезено почти две тысячи кубометров снега», — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. Городская администрация просит челябинских водителей не парковать машины на проезжей части. Это сильно затрудняет работу по очистке снега. Сегодня из-за снегопада, который шел весь день, Челябинск встал в 10-балльных пробках. К выходным снег прекратится, но в регион придут аномальные морозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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