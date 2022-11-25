В Екатеринбурге мигрант на Hyundai сбил женщину с коляской. Фото, видео

25 ноября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Чапаева, где сбили женщину с коляской Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле дома №30 по улице Чапаева в Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с коляской. В результате аварии пострадал восьмимесячный мальчик, который был в коляске, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Чапаева со стороны Фурманова в сторону Щорса, наехал на 36-летнюю женщину с коляской, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате пострадал восьмимесячный мальчик, с различными травмами ребенок доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. За рулем Hyundai Solaris находился 27-летний гражданин страны Ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина проживает на территории России незаконно, поэтому его доставили в отдел полиции для разбирательств. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за солнца. Водитель не заметил пешехода из-за солнца Фото: ГИБДД по Екатернибургу

Возле дома №30 по улице Чапаева в Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с коляской. В результате аварии пострадал восьмимесячный мальчик, который был в коляске, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Чапаева со стороны Фурманова в сторону Щорса, наехал на 36-летнюю женщину с коляской, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате пострадал восьмимесячный мальчик, с различными травмами ребенок доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. За рулем Hyundai Solaris находился 27-летний гражданин страны Ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина проживает на территории России незаконно, поэтому его доставили в отдел полиции для разбирательств. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за солнца.