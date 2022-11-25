В Екатеринбурге мигрант на Hyundai сбил женщину с коляской. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, дпс
В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Чапаева, где сбили женщину с коляской Фото:

Возле дома №30 по улице Чапаева в Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с коляской. В результате аварии пострадал восьмимесячный мальчик, который был в коляске, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Чапаева со стороны Фурманова в сторону Щорса, наехал на 36-летнюю женщину с коляской, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате пострадал восьмимесячный мальчик, с различными травмами ребенок доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД.

За рулем Hyundai Solaris находился 27-летний гражданин страны Ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина проживает на территории России незаконно, поэтому его доставили в отдел полиции для разбирательств. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за солнца.

Водитель не заметил пешехода из-за солнца
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Возле дома №30 по улице Чапаева в Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с коляской. В результате аварии пострадал восьмимесячный мальчик, который был в коляске, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Чапаева со стороны Фурманова в сторону Щорса, наехал на 36-летнюю женщину с коляской, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате пострадал восьмимесячный мальчик, с различными травмами ребенок доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. За рулем Hyundai Solaris находился 27-летний гражданин страны Ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина проживает на территории России незаконно, поэтому его доставили в отдел полиции для разбирательств. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...