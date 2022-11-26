26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Екатеринбурге на мосту столкнулись четыре автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блюхеровский мост перекрыт в обе стороны из-за ДТП Фото:

На Блюхеровском мосту в Екатеринбурге произошло столкновение четырех автомобилей, которые заблокировали мост в обе стороны. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях города.

«Столкнулись несколько машин, движение на мосту перекрыто. Водитель остановилась, чтобы поменять колесо, что и спровоцировало дальнейшие столкновения автомобилей», — рассказал «Е1» очевидец происшествия.

Корреспонденту URA.RU удалось получить комментарий у городского ГИБДД. Сотрудник пояснила, что в ДТП «столкнулись четыре автомобиля, пострадавших при столкновении нет», на месте работают экипажи ДПС.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге с участием нескольких транспортных средств. В аварии столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.

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На Блюхеровском мосту в Екатеринбурге произошло столкновение четырех автомобилей, которые заблокировали мост в обе стороны. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях города. «Столкнулись несколько машин, движение на мосту перекрыто. Водитель остановилась, чтобы поменять колесо, что и спровоцировало дальнейшие столкновения автомобилей», — рассказал «Е1» очевидец происшествия. Корреспонденту URA.RU удалось получить комментарий у городского ГИБДД. Сотрудник пояснила, что в ДТП «столкнулись четыре автомобиля, пострадавших при столкновении нет», на месте работают экипажи ДПС. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге с участием нескольких транспортных средств. В аварии столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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