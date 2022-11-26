На Блюхеровском мосту в Екатеринбурге произошло столкновение четырех автомобилей, которые заблокировали мост в обе стороны. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях города.
«Столкнулись несколько машин, движение на мосту перекрыто. Водитель остановилась, чтобы поменять колесо, что и спровоцировало дальнейшие столкновения автомобилей», — рассказал «Е1» очевидец происшествия.
Корреспонденту URA.RU удалось получить комментарий у городского ГИБДД. Сотрудник пояснила, что в ДТП «столкнулись четыре автомобиля, пострадавших при столкновении нет», на месте работают экипажи ДПС.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Екатеринбурге с участием нескольких транспортных средств. В аварии столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.
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