Курганец добился выплаты от Минфина за два дня за решеткой

Минфин заплатит десятки тысяч жителю Курганской области за пребывание в изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Курганской области Министерство финансов РФ выплатит 40 тысяч рублей за то, что он два дня находился за решеткой и подвергался следственным действиям со стороны полиции. Данные появились на сайте Курганского областного суда.

«Д. обратился в суд с исковым заявлением к Министерству финансов РФ (поскольку вред в данной ситуации возмещается за счет казны РФ — прим. ред.) о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. <…> Считал, что ему был причинен моральный вред, так как он был на 2 дня лишен свободы передвижения, возможности вести привычный образ жизни, проходить предписанное лечение», — приводятся в материалах суда подробности иска. Суд удовлетворил запрос курганца, но снизил размер исковых требований.

Мужчину в апреле 2022 года задержали полицейские Макушинского округа по подозрению в совершении убийства 16-летней давности. Подозреваемый провел два дня в изоляторе временного содержания, после чего был отпущен из-за непричастности.

Мужчина подал в суд, поскольку считал, что ему были причинены страдания, в том числе из-за невозможности пройти лечение остеохондроза. Суд согласился с требованиями истца и постановил, что Минфин доложен выплатить курганцу 100 тысяч рублей. Впоследствии на апелляции сумма была снижена до 40 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области пытался скрыться от полиции. Мужчина из села Белозерское был задержан после кражи в доме соседки.