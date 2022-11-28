В Челябинске отменили автобус до Паркового-2

Горожан просят воспользоваться другими маршрутами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили автобус №77, который следовал из поселка ОПМС-42 до улицы Петра Столыпина в микрорайоне Парковый-2. Горожанам предлагают воспользоваться другими маршрутами общественного транспорта.

«С 1 декабря маршрут отменяется. На участке от поселка ОПМС-42 до Гагарина пользуйтесь автобусом №7», — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Уточняется, что уехать с улицы Гагарина в другие районы города можно на автобусах большого класса. Это маршруты №18, 81, 483. Из Паркового-2 ходит транспорт по маршрутам №2, 9, 71. Поездки осуществляются по месячным проездным или пересадочным билетам.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря из-за отсутствия перевозчика временно прекращает курсировать автобус №16 «ЧМК — ЮУрГУ». По итогам трех аукционов по выбору предприятия для обслуживания маршрута не было подано ни одной заявки.