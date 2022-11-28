В Кургане из-за приезда Деда Мороза запретили парковку

Запрет действует на парковку возле вокзала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 23:00 29 ноября запретили парковаться возле вокзала. Это связано с проведением проекта «Поезд Деда Мороза». Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О запрете стоянки автотранспорта у центрального железнодорожного вокзала г. Кургана в связи с проведением проекта „Поезд Деда Мороза“. Запретить стоянку всех видов транспорта с 21:00 ч. 28.11.2022 г. до 23:00 ч. 29.11.2022 г. на парковке транспортных средств, расположенной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала, расположенное по адресу: площадь им. В.М. Слосмана, 6», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать исполнение постановления на этом участке. Со стороны мэрии проконтролировать постановление поручили директору департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрею Плешкову.

В начале ноября стало известно, что в Перми раскупили все билеты на посещение праздничного поезда Деда Мороза. В Пермь поезд приедет 2 декабря.