28 ноября 2022

В Кургане из-за приезда Деда Мороза запретили парковку

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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Запрет действует на парковку возле вокзала Фото:

В Кургане до 23:00 29 ноября запретили парковаться возле вокзала. Это связано с проведением проекта «Поезд Деда Мороза». Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О запрете стоянки автотранспорта у центрального железнодорожного вокзала г. Кургана в связи с проведением проекта „Поезд Деда Мороза“. Запретить стоянку всех видов транспорта с 21:00 ч. 28.11.2022 г. до 23:00 ч. 29.11.2022 г. на парковке транспортных средств, расположенной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала, расположенное по адресу: площадь им. В.М. Слосмана, 6», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать исполнение постановления на этом участке. Со стороны мэрии проконтролировать постановление поручили директору департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрею Плешкову.

В начале ноября стало известно, что в Перми раскупили все билеты на посещение праздничного поезда Деда Мороза. В Пермь поезд приедет 2 декабря.

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В Кургане до 23:00 29 ноября запретили парковаться возле вокзала. Это связано с проведением проекта «Поезд Деда Мороза». Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки автотранспорта у центрального железнодорожного вокзала г. Кургана в связи с проведением проекта „Поезд Деда Мороза“. Запретить стоянку всех видов транспорта с 21:00 ч. 28.11.2022 г. до 23:00 ч. 29.11.2022 г. на парковке транспортных средств, расположенной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала, расположенное по адресу: площадь им. В.М. Слосмана, 6», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать исполнение постановления на этом участке. Со стороны мэрии проконтролировать постановление поручили директору департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрею Плешкову. В начале ноября стало известно, что в Перми раскупили все билеты на посещение праздничного поезда Деда Мороза. В Пермь поезд приедет 2 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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