01 ноября 2022

В Перми раскуплены все билеты на поезд Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие поезда Деда Мороза. Екатеринбург, снеговик, новый год, ржд, поезд деда мороза, новогодние праздники
Тех, кто не попадет в поезд, на улице развлекут аниматоры Фото:

В свободной продаже билетов для посещения праздничного поезда Деда Мороза в Перми не осталось. Эшелон прибудет в город 2 декабря, но, как и в Кунгуре, так и в Перми попасть можно будет только анимационную программу около поезда. А вот билеты в сам состав уже проданы, говорится на сайте РЖД.

«Кунгур — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный). Пермь II — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный) и посещение передвижной резиденции (по заранее купленным билетам). ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ», — указано на сервисе сайта РЖД.

Ранее URA.RU сообщало, что передвижная резиденция Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе поезд совершит две остановки — в Кунгуре и Перми.

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В свободной продаже билетов для посещения праздничного поезда Деда Мороза в Перми не осталось. Эшелон прибудет в город 2 декабря, но, как и в Кунгуре, так и в Перми попасть можно будет только анимационную программу около поезда. А вот билеты в сам состав уже проданы, говорится на сайте РЖД. «Кунгур — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный). Пермь II — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный) и посещение передвижной резиденции (по заранее купленным билетам). ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ», — указано на сервисе сайта РЖД. Ранее URA.RU сообщало, что передвижная резиденция Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе поезд совершит две остановки — в Кунгуре и Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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