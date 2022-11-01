В Перми раскуплены все билеты на поезд Деда Мороза

Тех, кто не попадет в поезд, на улице развлекут аниматоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свободной продаже билетов для посещения праздничного поезда Деда Мороза в Перми не осталось. Эшелон прибудет в город 2 декабря, но, как и в Кунгуре, так и в Перми попасть можно будет только анимационную программу около поезда. А вот билеты в сам состав уже проданы, говорится на сайте РЖД.

«Кунгур — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный). Пермь II — Анимационная программа у Поезда Деда Мороза (вход свободный) и посещение передвижной резиденции (по заранее купленным билетам). ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ», — указано на сервисе сайта РЖД.

Ранее URA.RU сообщало, что передвижная резиденция Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе поезд совершит две остановки — в Кунгуре и Перми.