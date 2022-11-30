В США заявили, что накачивают Украину оружием ради переговоров с Россией

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В США продолжат поставлять оружие на Украину, заявил Джон Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США поставляют оружие для Украины, чтобы та смогла начать переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не собираемся подталкивать и заставлять [Киев] садиться за стол переговоров. <…> Когда он [президент Украины Владимир Зеленский] будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — сказал Кирби в интервью телеканалу NBC.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс собирается продолжать поставлять вооружение для Украины. По его мнению, именно это способно привести к переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Также издание Foreign Policy пишет, что Вашингтон вынужден выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. США и другие Запады всячески оказывают поддержку Киеву, как военную, так и финансовую. Кроме того, они вводят против РФ санкции. Украина и Россия предпринимали попытки закончить конфликт дипломатическим путем, но стороны не пришли к соглашению.

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США поставляют оружие для Украины, чтобы та смогла начать переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не собираемся подталкивать и заставлять [Киев] садиться за стол переговоров. <…> Когда он [президент Украины Владимир Зеленский] будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — сказал Кирби в интервью телеканалу NBC. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс собирается продолжать поставлять вооружение для Украины. По его мнению, именно это способно привести к переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Также издание Foreign Policy пишет, что Вашингтон вынужден выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. США и другие Запады всячески оказывают поддержку Киеву, как военную, так и финансовую. Кроме того, они вводят против РФ санкции. Украина и Россия предпринимали попытки закончить конфликт дипломатическим путем, но стороны не пришли к соглашению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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