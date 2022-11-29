Самолет из Екатеринбурга не смог сесть в узбекском Намангане из-за тумана. Скрин

30 ноября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Самолет из Екатеринбурга, летевший в Наманган, перенаправили в Фергану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет, летевший по маршруту Екатеринбург — Наманган (Узбекистан) авиакомпании Red Wings не смог сесть в аэропорту пункта прибытия из-за тумана. Его перенаправили в соседний город, следует из информации на карте полетов. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет в Наманган вылетел по расписанию — в 6:20 утра. В пункт назначения он должен был прибыть в 9:40, но из-за тумана не смог сесть. Согласно записи полета на сервисе Flightradar24, самолет описал несколько кругов над аэропортом Намангана, а затем полетел в соседний город Фергана, где и приземлился. Согласно данным сервиса gismeteo, утром в Намангане было пасмурно и туманно. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга с опозданием в полтора часа вылетел самолет в Санкт-Петербург. Самолет описал несколько кругов в небе над аэропортом, но так и не смог приземлиться в Намангане Скрин сервиса flightradar24

Самолет, летевший по маршруту Екатеринбург — Наманган (Узбекистан) авиакомпании Red Wings не смог сесть в аэропорту пункта прибытия из-за тумана. Его перенаправили в соседний город, следует из информации на карте полетов. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет в Наманган вылетел по расписанию — в 6:20 утра. В пункт назначения он должен был прибыть в 9:40, но из-за тумана не смог сесть. Согласно записи полета на сервисе Flightradar24, самолет описал несколько кругов над аэропортом Намангана, а затем полетел в соседний город Фергана, где и приземлился. Согласно данным сервиса gismeteo, утром в Намангане было пасмурно и туманно. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга с опозданием в полтора часа вылетел самолет в Санкт-Петербург.