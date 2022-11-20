20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Кольцово задерживают рейс, летящий в Санкт-Петербург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Рейс Хабаровск-Екатеринбург-Санкт-Петербург задерживают на полтора часа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают на полтора часа рейс «Уральских авиалиний» Хабаровск-Екатеринбург-Санкт-Петербург из-за позднего вылета самолета в столицу Урала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

«Самолет прибудет в Екатеринбург на полтора часа позднее планируемого времени прибытия. Задержка связана с поздним вылетом рейса из Хабаровска», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Кольцово самолет должен был прилететь 21 ноября в 10 часов утра, однако теперь рейс ожидается в 11:30. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Чите из-за снегопада задерживали вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Также, из-за плохих метеоусловий переносили вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают на полтора часа рейс «Уральских авиалиний» Хабаровск-Екатеринбург-Санкт-Петербург из-за позднего вылета самолета в столицу Урала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска. «Самолет прибудет в Екатеринбург на полтора часа позднее планируемого времени прибытия. Задержка связана с поздним вылетом рейса из Хабаровска», — рассказали в пресс-службе ведомства. В Кольцово самолет должен был прилететь 21 ноября в 10 часов утра, однако теперь рейс ожидается в 11:30. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Чите из-за снегопада задерживали вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Также, из-за плохих метеоусловий переносили вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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