Совет Федерации ограничил проведение митингов

В России расширен список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и демонстрации. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России в ходе заседания.
Согласно закону, принятым Совфедом, митинги нельзя будет проводить на территориях органов публичной власти, церквей, аэропортов и железнодорожных и автомобильных вокзалов. А также на территориях школ, вузов и больниц. Трансляция заседания Совета Федерации, где был озвучен закон велась на его официальном сайте. Проводить демонстрации и собрания нельзя будет также и на объектах жизнеобеспечения.
Теперь каждый регион может самостоятельно запрещать проведение митингов и собраний в определенных местах. Однако, пояснили в Совфеде, такая мера должна быть «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».
До этого митинги и собрания нельзя было проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и тюрем. Ранее внести вышеописанные ограничения в проведение митингов предлагали депутаты Госдумы, передает VSE42.Ru. А прокуратура Москвы, в свою очередь, напомнила об ответственности за призывы к несогласованным акциям, сообщает RT.
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В России расширен список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и демонстрации. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России в ходе заседания. Согласно закону, принятым Совфедом, митинги нельзя будет проводить на территориях органов публичной власти, церквей, аэропортов и железнодорожных и автомобильных вокзалов. А также на территориях школ, вузов и больниц. Трансляция заседания Совета Федерации, где был озвучен закон велась на его официальном сайте. Проводить демонстрации и собрания нельзя будет также и на объектах жизнеобеспечения. Теперь каждый регион может самостоятельно запрещать проведение митингов и собраний в определенных местах. Однако, пояснили в Совфеде, такая мера должна быть «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации». До этого митинги и собрания нельзя было проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и тюрем. Ранее внести вышеописанные ограничения в проведение митингов предлагали депутаты Госдумы, передает VSE42.Ru. А прокуратура Москвы, в свою очередь, напомнила об ответственности за призывы к несогласованным акциям, сообщает RT.