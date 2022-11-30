Совет Федерации ограничил проведение митингов

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, митинг, триколор, флаг россии, красная площадь
Митинги нельзя будет проводить на ряде новых территорий Фото:

В России расширен список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и демонстрации. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России в ходе заседания.

Согласно закону, принятым Совфедом, митинги нельзя будет проводить на территориях органов публичной власти, церквей, аэропортов и железнодорожных и автомобильных вокзалов. А также на территориях школ, вузов и больниц. Трансляция заседания Совета Федерации, где был озвучен закон велась на его официальном сайте. Проводить демонстрации и собрания нельзя будет также и на объектах жизнеобеспечения.

Теперь каждый регион может самостоятельно запрещать проведение митингов и собраний в определенных местах. Однако, пояснили в Совфеде, такая мера должна быть «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

До этого митинги и собрания нельзя было проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и тюрем. Ранее внести вышеописанные ограничения в проведение митингов предлагали депутаты Госдумы, передает VSE42.Ru. А прокуратура Москвы, в свою очередь, напомнила об ответственности за призывы к несогласованным акциям, сообщает RT.

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В России расширен список мест, где запрещено проводить собрания, митинги и демонстрации. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России в ходе заседания. Согласно закону, принятым Совфедом, митинги нельзя будет проводить на территориях органов публичной власти, церквей, аэропортов и железнодорожных и автомобильных вокзалов. А также на территориях школ, вузов и больниц. Трансляция заседания Совета Федерации, где был озвучен закон велась на его официальном сайте. Проводить демонстрации и собрания нельзя будет также и на объектах жизнеобеспечения. Теперь каждый регион может самостоятельно запрещать проведение митингов и собраний в определенных местах. Однако, пояснили в Совфеде, такая мера должна быть «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации». До этого митинги и собрания нельзя было проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и тюрем. Ранее внести вышеописанные ограничения в проведение митингов предлагали депутаты Госдумы, передает VSE42.Ru. А прокуратура Москвы, в свою очередь, напомнила об ответственности за призывы к несогласованным акциям, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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