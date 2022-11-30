В Перми повысивший цены курорт обвинили в низких зарплатах

30 ноября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Услуги подъемника стали дороже, а зарплаты у сотрудников низкие, уверены клиенты «Губахи» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский горнолыжный курорт «Губаха» устанавливает работникам низкую зарплату, считают его подписчики в соцсетях. Так они отреагировали на объявление спортивного центра о поиске заместителя директора по административной работе, которому обещают зарплату от 45 тысяч рублей. «Так мало?» — удивляется пользователь Сергей Сергеев. Более возмущенно реагирует Максим Галкин: «Блин, ребята. Вы цены повышаете каждый год. А что с зарплатами то?». Другой подписчик Семен Белоковский цитирует сообщение самого курорта, в котором ранее повышение цен на услуги объяснялось увеличением затрат, в том числе, на 20,8% на зарплаты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков возмутило повышение цен на услуги в «Губахе». В ноябре новым генеральным директором компании, которая развивает курорт стал Тимур Габдуллин, стал сын владельца комплекса Рашида Габдуллина. Еще летом сообщалось, что федеральный бюджет выделит Пермскому краю 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры курорта «Губаха».

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» устанавливает работникам низкую зарплату, считают его подписчики в соцсетях. Так они отреагировали на объявление спортивного центра о поиске заместителя директора по административной работе, которому обещают зарплату от 45 тысяч рублей. «Так мало?» — удивляется пользователь Сергей Сергеев. Более возмущенно реагирует Максим Галкин: «Блин, ребята. Вы цены повышаете каждый год. А что с зарплатами то?». Другой подписчик Семен Белоковский цитирует сообщение самого курорта, в котором ранее повышение цен на услуги объяснялось увеличением затрат, в том числе, на 20,8% на зарплаты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков возмутило повышение цен на услуги в «Губахе». В ноябре новым генеральным директором компании, которая развивает курорт стал Тимур Габдуллин, стал сын владельца комплекса Рашида Габдуллина. Еще летом сообщалось, что федеральный бюджет выделит Пермскому краю 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры курорта «Губаха».