Пермский депутат Бежанян опубликовал заявление после обысков

Вице-спикер Осинской думы и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян прокомментировал прошедшие у него обыски. Свое отношение к уголовному делу он высказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела, что было ожидаемо.Сперва 11 деревьев (ущерб на два миллиона), потом фундамент под баней (ущерб на полмиллиона), теперь на 140 миллионов за гравий (он, наверное позолоченный)!!! Все эти надуманные дела рано или поздно рассыпались <…>. Когда я пошел на выборы я написал, что не боюсь. И сейчас не боюсь… в этом я стабилен», — пишет Армен Бежанян. URA.RU направило запрос в правительство Пермского края. Ответ ожидается.
Ранее агентство рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» и имеющий бизнес в Осе, попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей. Также стало известно, какое наказание грозит звезде «Реальных пацанов».
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