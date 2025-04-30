Пермячка взыскала компенсацию за укус собакой ее ребенка

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу укушенного собакой мальчика и его матери. Случай произошел на детской площадке в селе Коса (Пермский край).
«Семилетний ребенок во время прогулки подошел погладить находящегося на самовыгуле аляскинского маламута. Внезапно собака набросилась и укусила ребенка. Больше всего пострадали лицо и рука. В больнице укушенные раны квалифицировали как легкий вред здоровью», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.
Тем не менее, мальчик три недели лечился на дому. Хозяина маламута нашли легко, помогли свидетели. Мать подала иск в суд. Там она заявила, что что сын получил психическую травму и стал бояться собак.
Суд пришел к выводу, что полученные ребенком травмы — это вина безответственного владельца. Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей за нравственные страдания и расходы на тяжбы.
Дожник платить вовремя не стал и тогда приставы арестовали его счета и взыскание на зарплату. Сейчас долг полностью погашен.
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