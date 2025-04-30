Пермячка взыскала компенсацию за укус собакой ее ребенка

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Семилетний ребенок во время прогулки подошел погладить находящегося на самовыгуле аляскинского маламута
Семилетний ребенок во время прогулки подошел погладить находящегося на самовыгуле аляскинского маламута Фото:

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу укушенного собакой мальчика и его матери. Случай произошел на детской площадке в селе Коса (Пермский край). 

«Семилетний ребенок во время прогулки подошел погладить находящегося на самовыгуле аляскинского маламута. Внезапно собака набросилась и укусила ребенка. Больше всего пострадали лицо и рука. В больнице укушенные раны квалифицировали как легкий вред здоровью», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. 

Тем не менее, мальчик три недели лечился на дому. Хозяина маламута нашли легко, помогли свидетели. Мать подала иск в суд. Там она заявила, что что сын получил психическую травму и стал бояться собак. 

Суд пришел к выводу, что полученные ребенком травмы — это вина безответственного владельца. Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей за нравственные страдания и расходы на тяжбы. 

Дожник платить вовремя не стал и тогда приставы арестовали его счета и взыскание на зарплату. Сейчас долг полностью погашен. 

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Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу укушенного собакой мальчика и его матери. Случай произошел на детской площадке в селе Коса (Пермский край).  «Семилетний ребенок во время прогулки подошел погладить находящегося на самовыгуле аляскинского маламута. Внезапно собака набросилась и укусила ребенка. Больше всего пострадали лицо и рука. В больнице укушенные раны квалифицировали как легкий вред здоровью», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.  Тем не менее, мальчик три недели лечился на дому. Хозяина маламута нашли легко, помогли свидетели. Мать подала иск в суд. Там она заявила, что что сын получил психическую травму и стал бояться собак.  Суд пришел к выводу, что полученные ребенком травмы — это вина безответственного владельца. Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей за нравственные страдания и расходы на тяжбы.  Дожник платить вовремя не стал и тогда приставы арестовали его счета и взыскание на зарплату. Сейчас долг полностью погашен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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