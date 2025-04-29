Можно ли сдать ЕГЭ без подготовки с первого раза: опыт корреспондента URA.RU

Пермяки пробуют сдать ЕГЭ без подготовки с помощью онлайн-тренажеров

29 апреля 2025 в 17:53 Размер текста - 17 +

Пользоваться словарями во время сдачи ЕГЭ не разрешают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Пора государственных экзаменов, это всегда волнительно как для школьников, так и для их родителей. Обязательные предметы для прохождения ЕГЭ — русский язык и математика. Остальные предметы можно сдавать на выбор, в зависимости от того, на какую специальность решил поступать абитуриент. В Пермском крае досрочно ЕГЭ можно было сдать 21 марта. Основной период назначен на 23 мая, а дополнительный — на 4 сентября, указано на сайте министерства образования края. Корреспондент URA.RU проверил — можно ли написать единый госэкзамен без подготовки, если ни разу его не сдавал. Автор решил проверить себя, выбрав тест по русскому языку. Два успешного прохождения вступительных испытаний вузы (за исключением педагогических) устанавливают минимальный порог по баллам — 40. Таким образом для того, чтобы претендовать на место в университете или институте, необходимо написать ЕГЭ по русскому языку минимум на 40 баллов из 100 возможных. «Экзаменуемый должен показать знания основных правил орфоэпии, орфографии, лексики и фразеологии, уметь применять изученные в школе теоретические положения и применять их на практике при решении тестовых заданий. Пользоваться какими-либо пособиями, словарями, справочниками на экзамене не разрешается», — предупреждают вузы. В интернете есть различные онлайн-тренажеры для сдачи ЕГЭ. Автор выбрал сайт rus-ege.sdamgia.ru. Варианты заданий здесь составляет компьютер. По заверению разработчиков онлайн-тренажера, «они формируются из новых заданий и заданий, оказавшихся самыми сложными по результатам предыдущего месяца». По окончании работы система проверяет ответы, показывает правильные решения и выдает итоговый результат оценку. Также проверить себя можно по определенным тема, сформировав задания по конкретным разделам задачного каталога. Примеры заданий по русскому языку в онлайн-тренажере Скрин с сайта rus-ege.sdamgia.ru Всего в тесте 27 заданий. Время на прохождение — 3,5 часа. Автор выбрал один из вариантов теста, потратив на его прохождение полтора часа. Признаться честно, вспоминать пройденный в школе материал без помощи поисковых систем оказалось бессмысленной задачей. Например, пришлось спрашивать у «Яндекса», что такое пароним, парцелляция и ассонанс. Ответить на одно из заданий в тесте не удалось — тренажер почему-то отказался принимать ответы в таблицу. Также автор не стал выполнять творческое задание — писать сочинение-рассуждение (не совсем понятно, как машина будет оценивать его «правильность»). Итог — 24 балла из 100 возможных. Например, с ответами на вопросы, которые касаются правописания корней и суффиксов, проблем не возникло. А вот со стилистикой, морфологией и знаками препинания, как оказалось, не очень. Вывод: сдать ЕГЭ по-настоящему с первого раза и без должной подготовки сложно, скорее даже, едва ли возможно. Написать тест по русскому языку с первого раза и без подготовки, оказалось нереально Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пора государственных экзаменов, это всегда волнительно как для школьников, так и для их родителей. Обязательные предметы для прохождения ЕГЭ — русский язык и математика. Остальные предметы можно сдавать на выбор, в зависимости от того, на какую специальность решил поступать абитуриент. В Пермском крае досрочно ЕГЭ можно было сдать 21 марта. Основной период назначен на 23 мая, а дополнительный — на 4 сентября, указано на сайте министерства образования края. Корреспондент URA.RU проверил — можно ли написать единый госэкзамен без подготовки, если ни разу его не сдавал. Автор решил проверить себя, выбрав тест по русскому языку. Два успешного прохождения вступительных испытаний вузы (за исключением педагогических) устанавливают минимальный порог по баллам — 40. Таким образом для того, чтобы претендовать на место в университете или институте, необходимо написать ЕГЭ по русскому языку минимум на 40 баллов из 100 возможных. «Экзаменуемый должен показать знания основных правил орфоэпии, орфографии, лексики и фразеологии, уметь применять изученные в школе теоретические положения и применять их на практике при решении тестовых заданий. Пользоваться какими-либо пособиями, словарями, справочниками на экзамене не разрешается», — предупреждают вузы. В интернете есть различные онлайн-тренажеры для сдачи ЕГЭ. Автор выбрал сайт rus-ege.sdamgia.ru. Варианты заданий здесь составляет компьютер. По заверению разработчиков онлайн-тренажера, «они формируются из новых заданий и заданий, оказавшихся самыми сложными по результатам предыдущего месяца». По окончании работы система проверяет ответы, показывает правильные решения и выдает итоговый результат оценку. Также проверить себя можно по определенным тема, сформировав задания по конкретным разделам задачного каталога. Всего в тесте 27 заданий. Время на прохождение — 3,5 часа. Автор выбрал один из вариантов теста, потратив на его прохождение полтора часа. Признаться честно, вспоминать пройденный в школе материал без помощи поисковых систем оказалось бессмысленной задачей. Например, пришлось спрашивать у «Яндекса», что такое пароним, парцелляция и ассонанс. Ответить на одно из заданий в тесте не удалось — тренажер почему-то отказался принимать ответы в таблицу. Также автор не стал выполнять творческое задание — писать сочинение-рассуждение (не совсем понятно, как машина будет оценивать его «правильность»). Итог — 24 балла из 100 возможных. Например, с ответами на вопросы, которые касаются правописания корней и суффиксов, проблем не возникло. А вот со стилистикой, морфологией и знаками препинания, как оказалось, не очень. Вывод: сдать ЕГЭ по-настоящему с первого раза и без должной подготовки сложно, скорее даже, едва ли возможно.