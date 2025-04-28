ДК Солдатова и Дом со львами: какие известные здания Перми строили пленные немцы

В послевоенные года пленные немцы строили в Перми ДК Солдатова и Дом со львами

29 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дворец культуры имени Солдатова (ДК им. Сталина) достраивали в послевоенные годы Фото предоставлено ГКБУ «ГАПК» новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Дворец культуры имени А.Г. Солдатова в Перми знаком, пожалуй, каждому жителю города. Но далеко не всем известно, что в послевоенные годы строящееся здание стало частью трудового лагеря для военнопленных немцев. Вчерашние солдаты страны-агрессора с окончанием войны помогали пермякам строить новую жизнь. О том, как это было, и как к бывшим захватчикам относилось местное население — в материале URA.RU. В июле 1944 года выходит приказ НКВД СССР № 00857 об организации в Молотовской области лагеря военнопленных для использования их на работах на целлюлозно-бумажных фабриках. На сайте Пермского госархива социально-политической истории (ПермГАНИ) содержится следующая информация: наполняемость лагеря № 207, организованного в районе Соликамска, составляет 4000 человек. Впоследствии были образованы несколько лагерных отделений, в которых по данным на февраль 1947 года содержалось более 10 тысяч военнопленных. Территорию вокруг строительства ДК им. А.Г. Солдатова огородили, превратив в трудовой лагерь для военнопленных Фото предоставлено ГКБУ «ГАПК» «В Молотове военнопленными построены драмтеатр, здание комбината „Молотовуголь“, четырехэтажные дома, поселок из 13 двухэтажных домов на ст. Пермь-II, индивидуальные дома для рабочих завода им. Сталина», — сказано на сайте госучреждения. В строительстве одного из самых знаковых для Перми зданий — ДК имени А.Г. Солдатова — тоже принимали участие немцы, рассказал URA.RU архитектор-реставратор Генадий Воженников. Само здание начали возводить в конце 30-х годов, но во время Великой Отечественной войны стройку пришлось остановить, здание было законсервировано, отмечает Воженников. — К 1942 году стройка выполнена до второго этажа. В некоторых местах доходит до кровли. В подвалах здания рабочие продолжают топить печи. Это делается для того, чтобы осушить обводненный грунт. Но печи не справляются и ровно под подушками фундамента здания образуется 30-сантиметровый лед, который начинает «разрывать» здание. Поэтому принимается решение о консервации стройки. Грандиозная стройка продолжилась уже в 50-е годы. Для этого привлекают военнопленных. Здесь для возводят трудлагерь. Немцы живут внутри недостроенного ДК, которое обнесено четырехметровым забором. По периметру — пулеметные вышки. Красноармейцы, которые охраняли военнопленных, живут в соседних с дворцом культуры строящихся домах. На пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, напротив Пермского авиатехникума имени Швецова стоят дома, также построенные немецкими военнопленными. «В 40-е годы на этом месте находились развалины храма Вознесения Господня. Еще до Войны его пытались взорвать, но сделать это не получилось. После Великой Отечественной войны здесь кипит стройка, пленные немцы разбирают руины. На строительство домов идет все: от кирпичей до храмовой фрески — из нее изготавливают штукатурку», — отмечает Воженников. Одно из из стоящих на 25 Октября зданий в народе именовалось Дом артистов. В книге «Исторические миниатюры о Земле Пермской» приводятся воспоминания одной из жительниц этого дома. Однажды к ней в гости нагрянул непрошеный гость. Пожилой человек поведал, что в 1947 году квартиру в доме, построенном немцами, получил его отец. Это здание, известное в Перми как «Дом со львами», тоже строили военнопленные Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Мужчина рассказал такую историю, — вспоминает пермячка. — Сразу после войны в Пермь прибыло много пленных немцев. Они были совсем не похожи на завоевателей: грязные, небритые, одетые в длинные шинели, колоннами, в сопровождении солдат с автоматами, прошли они от станции Пермь II по городу. И хотя у многих пермяков с этой войны не вернулись родные, пленных немцев было жалко. Ребята прибегали на стройку, приносили пленным еду, лекарства, махорку, собирали по соседям и знакомым теплую одежду. Зимой обогревались они у костров, играли на губных гармошках, топили снег и пили кипяток». Военнопленными были построены и другие здания в области. К примеру, в Перми — четырехэтажное здание для комбината «Молотовуголь», которое теперь все знают как «Дом со львами», а в Краснокамске — дом общественных организаций. Пермский архитектор Сергей Шамарин отмечал: —В 1960-е годы пленным немцам разрешили вернуться на родину. Но, многие из них остались здесь, в Молотовской области. По собственной волне. Они строили дома вплоть до восьмидесятых годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дворец культуры имени А.Г. Солдатова в Перми знаком, пожалуй, каждому жителю города. Но далеко не всем известно, что в послевоенные годы строящееся здание стало частью трудового лагеря для военнопленных немцев. Вчерашние солдаты страны-агрессора с окончанием войны помогали пермякам строить новую жизнь. О том, как это было, и как к бывшим захватчикам относилось местное население — в материале URA.RU. В июле 1944 года выходит приказ НКВД СССР № 00857 об организации в Молотовской области лагеря военнопленных для использования их на работах на целлюлозно-бумажных фабриках. На сайте Пермского госархива социально-политической истории (ПермГАНИ) содержится следующая информация: наполняемость лагеря № 207, организованного в районе Соликамска, составляет 4000 человек. Впоследствии были образованы несколько лагерных отделений, в которых по данным на февраль 1947 года содержалось более 10 тысяч военнопленных. «В Молотове военнопленными построены драмтеатр, здание комбината „Молотовуголь“, четырехэтажные дома, поселок из 13 двухэтажных домов на ст. Пермь-II, индивидуальные дома для рабочих завода им. Сталина», — сказано на сайте госучреждения. В строительстве одного из самых знаковых для Перми зданий — ДК имени А.Г. Солдатова — тоже принимали участие немцы, рассказал URA.RU архитектор-реставратор Генадий Воженников. Само здание начали возводить в конце 30-х годов, но во время Великой Отечественной войны стройку пришлось остановить, здание было законсервировано, отмечает Воженников. Грандиозная стройка продолжилась уже в 50-е годы. Для этого привлекают военнопленных. Здесь для возводят трудлагерь. Немцы живут внутри недостроенного ДК, которое обнесено четырехметровым забором. По периметру — пулеметные вышки. Красноармейцы, которые охраняли военнопленных, живут в соседних с дворцом культуры строящихся домах. На пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, напротив Пермского авиатехникума имени Швецова стоят дома, также построенные немецкими военнопленными. «В 40-е годы на этом месте находились развалины храма Вознесения Господня. Еще до Войны его пытались взорвать, но сделать это не получилось. После Великой Отечественной войны здесь кипит стройка, пленные немцы разбирают руины. На строительство домов идет все: от кирпичей до храмовой фрески — из нее изготавливают штукатурку», — отмечает Воженников. Одно из из стоящих на 25 Октября зданий в народе именовалось Дом артистов. В книге «Исторические миниатюры о Земле Пермской» приводятся воспоминания одной из жительниц этого дома. Однажды к ней в гости нагрянул непрошеный гость. Пожилой человек поведал, что в 1947 году квартиру в доме, построенном немцами, получил его отец. «Мужчина рассказал такую историю, — вспоминает пермячка. — Сразу после войны в Пермь прибыло много пленных немцев. Они были совсем не похожи на завоевателей: грязные, небритые, одетые в длинные шинели, колоннами, в сопровождении солдат с автоматами, прошли они от станции Пермь II по городу. И хотя у многих пермяков с этой войны не вернулись родные, пленных немцев было жалко. Ребята прибегали на стройку, приносили пленным еду, лекарства, махорку, собирали по соседям и знакомым теплую одежду. Зимой обогревались они у костров, играли на губных гармошках, топили снег и пили кипяток». Военнопленными были построены и другие здания в области. К примеру, в Перми — четырехэтажное здание для комбината «Молотовуголь», которое теперь все знают как «Дом со львами», а в Краснокамске — дом общественных организаций. Пермский архитектор Сергей Шамарин отмечал: —В 1960-е годы пленным немцам разрешили вернуться на родину. Но, многие из них остались здесь, в Молотовской области. По собственной волне. Они строили дома вплоть до восьмидесятых годов.