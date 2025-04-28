Пермские прокуроры получили жесткие установки перед визитом Краснова

Накануне приезда в Пермь генпрокурора РФ Игоря Краснова, прокуроров Прикамья озадачили сбором вопросов, которые можно было бы задать ему на личном приеме. Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что аппарат краевого ведомства поставил задачу каждому району предложить по пять тем.
«Каждый должен направить пять вопросов: по два от бизнеса и по три от жителей. Не у каждой территории получилось с первого раза», — пояснили собеседники. Многие на эмоциях предлагали коммунальные темы. Но в краевой прокуратуре получили гневную отповедь: тарифные истории и тарифные дела — экономически сложные.
По информации инсайдеров, личный прием генпрокурора РФ Игоря Краснова состоится в начале июня. «С улицы на такое мероприятие точно никто не попадет», — резюмируют источники. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
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