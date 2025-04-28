28 апреля 2025

Пермские прокуроры получили жесткие установки перед визитом Краснова

Пермских прокуроров озадачили подготовкой визита Краснова
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуроры тщательно готовятся к визиту Игоря Краснова
Прокуроры тщательно готовятся к визиту Игоря Краснова Фото:

Накануне приезда в Пермь генпрокурора РФ Игоря Краснова, прокуроров Прикамья озадачили сбором вопросов, которые можно было бы задать ему на личном приеме. Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что аппарат краевого ведомства поставил задачу каждому району предложить по пять тем.

«Каждый должен направить пять вопросов: по два от бизнеса и по три от жителей. Не у каждой территории получилось с первого раза», — пояснили собеседники. Многие на эмоциях предлагали коммунальные темы. Но в краевой прокуратуре получили гневную отповедь: тарифные истории и тарифные дела — экономически сложные.

По информации инсайдеров, личный прием генпрокурора РФ Игоря Краснова состоится в начале июня. «С улицы на такое мероприятие точно никто не попадет», — резюмируют источники. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. 

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Накануне приезда в Пермь генпрокурора РФ Игоря Краснова, прокуроров Прикамья озадачили сбором вопросов, которые можно было бы задать ему на личном приеме. Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что аппарат краевого ведомства поставил задачу каждому району предложить по пять тем. «Каждый должен направить пять вопросов: по два от бизнеса и по три от жителей. Не у каждой территории получилось с первого раза», — пояснили собеседники. Многие на эмоциях предлагали коммунальные темы. Но в краевой прокуратуре получили гневную отповедь: тарифные истории и тарифные дела — экономически сложные. По информации инсайдеров, личный прием генпрокурора РФ Игоря Краснова состоится в начале июня. «С улицы на такое мероприятие точно никто не попадет», — резюмируют источники. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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