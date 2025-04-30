Условия визита в пермский музей «Хохловка» изменились

Музей деревянного зодчества переходит на летний режим работы
Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» с мая переходит на летний режим работы. Кроме того, меняется расписание автобусов, которых ходят до музея из Перми.
«Хохловка» переходит на летний режим работы. С 1 мая по 31 октября архитектурно-этнографический музей работает с 10:00 до 18:00 (вход в музей до 17:00)», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте».
С 1 мая меняется и расписание автобуса маршрута №340 Пермь — Хохловка. От городского автовокзала он будет отходить в 06:05, 08:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05. Из Хохловки в Пермь в 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.
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