Условия визита в пермский музей «Хохловка» изменились

Пермский музей «Хохловка» с мая переходит на летний режим работы
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Музей деревянного зодчества переходит на летний режим работы
Музей деревянного зодчества переходит на летний режим работы Фото:

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» с мая переходит на летний режим работы. Кроме того, меняется расписание автобусов, которых ходят до музея из Перми.

«Хохловка» переходит на летний режим работы. С 1 мая по 31 октября архитектурно-этнографический музей работает с 10:00 до 18:00 (вход в музей до 17:00)», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте».

С 1 мая меняется и расписание автобуса маршрута №340 Пермь — Хохловка. От городского автовокзала он будет отходить в 06:05, 08:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05. Из Хохловки в Пермь в 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.

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Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» с мая переходит на летний режим работы. Кроме того, меняется расписание автобусов, которых ходят до музея из Перми. «Хохловка» переходит на летний режим работы. С 1 мая по 31 октября архитектурно-этнографический музей работает с 10:00 до 18:00 (вход в музей до 17:00)», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте». С 1 мая меняется и расписание автобуса маршрута №340 Пермь — Хохловка. От городского автовокзала он будет отходить в 06:05, 08:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05. Из Хохловки в Пермь в 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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