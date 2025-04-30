Когда в Перми завершится отопительный сезон

Отопление в Перми могут отключить 7-8 мая. К этому моменту температура воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти дней, что является условием для завершения отопительного сезона.
Согласно прогнозу в сервисе «Яндекс Погода», температура воздуха поднимется до +9 градусов ко 2 мая. К 7 мая она станет выше +11 градусов. Далее ожидается постепенное потепление.
В 2024 году отопление в Перми планировали отключить 13 мая. Однако из-за аномального похолодания отопительный сезон завершился 20 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что первое значительное потепление ожидается 5 мая. Температура воздуха в Перми поднимется до +20 градусов.
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