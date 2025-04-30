Когда в Перми завершится отопительный сезон

В Перми отопление отключат не раньше 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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К 7 мая установится температура воздуха выше +11 градусов
К 7 мая установится температура воздуха выше +11 градусов Фото:

Отопление в Перми могут отключить 7-8 мая. К этому моменту температура воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти дней, что является условием для завершения отопительного сезона.

Согласно прогнозу в сервисе «Яндекс Погода», температура воздуха поднимется до +9 градусов ко 2 мая. К 7 мая она станет выше +11 градусов. Далее ожидается постепенное потепление.

В 2024 году отопление в Перми планировали отключить 13 мая. Однако из-за аномального похолодания отопительный сезон завершился 20 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что первое значительное потепление ожидается 5 мая. Температура воздуха в Перми поднимется до +20 градусов.

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Отопление в Перми могут отключить 7-8 мая. К этому моменту температура воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти дней, что является условием для завершения отопительного сезона. Согласно прогнозу в сервисе «Яндекс Погода», температура воздуха поднимется до +9 градусов ко 2 мая. К 7 мая она станет выше +11 градусов. Далее ожидается постепенное потепление. В 2024 году отопление в Перми планировали отключить 13 мая. Однако из-за аномального похолодания отопительный сезон завершился 20 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что первое значительное потепление ожидается 5 мая. Температура воздуха в Перми поднимется до +20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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