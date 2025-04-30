В Пермском крае туристам открылся вход на популярную гору Полюд

На севере Пермского края закончился ледоход на реке Вишера. Таким образом открылся путь к популярной у туристов вершине — камню Полюд. Перебраться через реку теперь можно на лодке.
«Вишера освободилась ото льда, вы сможете перебраться на другой берег на лодке. Далее — пешком на вершину Полюда, в это время снегоходы уже не ходят, машины еще не ходят», — сообщает заповедник «Вишерский» в Telegram.
Зимой от Красновишерска к Полюду через реку можно было перейти по льду, но в начале апреля путь оказался закрыт — начался ледоход. Камень Полюд находится в Красновишерском округе Пермского края. Туристы поднимаются на него круглый год.
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