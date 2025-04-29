В Пермь 30 апреля приедет помощник президента России. Речь об Андрее Фурсенко.
«Он приедет с рабочим визитом. Цель поездки помощника главы государства — кадровое обеспечение приоритетных направлений научно-технологического развития», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники.
Андрей Фурсенко был в краевой столице в сентябре 2024 года. URA.RU сообщало о том, он принимал участие в открытии краевой музыкальной школы. А также в открытии новой школы в Култаево на 825 мест и здания колледжа имени Славянова, которое принимало студентов после масштабной реконструкции и реставрации.
По данным в открытых источниках, Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде. В 1971 году окончил механико-математический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Является доктором физико-математических наук.
С ноября 2001 года по июнь 2002 года был замминистра промышленности, науки и технологий РФ. С июня 2002 года — первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ. С декабря 2003 года временно исполнял обязанности министра промышленности, науки и технологий РФ. 9 марта 2004 года назначен министром образования и науки РФ. Переназначен в этой должности в 2007 и в 2008 годах. На посту министра образования и науки РФ поддержал введение единого государственного экзамена в российской средней школе.
С 2012 года — помощник президента РФ. 13 июня 2018 года вновь назначен на должность помощника президента РФ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Андрей Фурсенко переназначен на должность помощника президента России.
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